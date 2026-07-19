Нова велоалея ще има около езерото Панчарево

Нова велоалея край Панчаревското езеро ще бъде изградена до 2027 година. Това стана ясно, след като в район "Панчарево" беше направена първа копка на проект за изграждане на зона за развитие на алтернативния туризъм, пише БНР.
По европейски проект се предвижда изграждането на велоалея, спортно трасе с вълнообразни препятствия за велосипеди, туристически маршрути и зона за отдих. Целта е да бъде създадена модерна инфраструктура за спорт, туризъм и свободно време, която да осигури по-добър достъп до природните и културно-историческите забележителности в района.
Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“. Предвидено е още да бъдат създадени, картографирани и обозначени поклоннически туристически маршрути.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
08:54 19.07.2026
2 Мдааа
Кой ги "усвои"?
08:57 19.07.2026
3 А дали ще
09:00 19.07.2026
4 Оня с рикията
09:01 19.07.2026
5 Само
09:03 19.07.2026
6 Водно колело
09:08 19.07.2026
7 Анонимен
Коментиран от #10
09:11 19.07.2026
8 Васко ДС-то
09:15 19.07.2026
9 Гост
09:31 19.07.2026
10 Миии
До коментар #7 от "Анонимен":Не е вододайните зони са част от Искър и половината от Пасарелското езеро!
09:44 19.07.2026
11 Скоро в София и по морето
По данни на общината в Париж около 150 000 са незаетите жилища
10:37 19.07.2026
12 От София съм
11:01 19.07.2026