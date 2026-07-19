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Нова велоалея ще има около езерото Панчарево

Нова велоалея ще има около езерото Панчарево

19 Юли, 2026 08:51 759 12

  • панчарево-
  • езеро-
  • велоалея-
  • изграждане-
  • туризъм

Тя трябва да е готова до 2027 година

Нова велоалея ще има около езерото Панчарево - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Нова велоалея край Панчаревското езеро ще бъде изградена до 2027 година. Това стана ясно, след като в район "Панчарево" беше направена първа копка на проект за изграждане на зона за развитие на алтернативния туризъм, пише БНР.

По европейски проект се предвижда изграждането на велоалея, спортно трасе с вълнообразни препятствия за велосипеди, туристически маршрути и зона за отдих. Целта е да бъде създадена модерна инфраструктура за спорт, туризъм и свободно време, която да осигури по-добър достъп до природните и културно-историческите забележителности в района.

Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“. Предвидено е още да бъдат създадени, картографирани и обозначени поклоннически туристически маршрути.

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София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 0 Отговор
    чисто НОва ли ще е

    08:54 19.07.2026

  • 2 Мдааа

    6 0 Отговор
    Първо да бяха изчистили езерото, че се превърна в блато, буквално! Та тамън, ще направят велоалея и ще карат около кална затлачена, миризлива локва! Къде отидоха парите, които по спомен около 10 мил лв бяха отпуснати за почистване на езерото, къде?
    Кой ги "усвои"?

    08:57 19.07.2026

  • 3 А дали ще

    5 0 Отговор
    може да се паркира връз нея?

    09:00 19.07.2026

  • 4 Оня с рикията

    5 0 Отговор
    Ако няма комари, няма да карам колело там.

    09:01 19.07.2026

  • 5 Само

    6 0 Отговор
    тя беше крайно необходима !

    09:03 19.07.2026

  • 6 Водно колело

    5 0 Отговор
    Щом е по европроект, значи могат и през средата на езорото да направят велоалея. Да карат като в аквариума. Щом е с евраци наготово проекта, значи е мандра. Има много за усвояване.

    09:08 19.07.2026

  • 7 Анонимен

    3 3 Отговор
    Това не беше ли вододайна зона?

    Коментиран от #10

    09:11 19.07.2026

  • 8 Васко ДС-то

    6 0 Отговор
    То път няма до там, Васко некадърника вело алея ще прави

    09:15 19.07.2026

  • 9 Гост

    4 0 Отговор
    А вело алеята на Бъкстон се разпада , то вече няма такава .Това ще е удобно за хората живеещи в този район. Някой ако реши да кара колело трябва или с кола , или с транспорт . Ако реши да кара до там колело няма как или ще се измори по пътя.

    09:31 19.07.2026

  • 10 Миии

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Не е вододайните зони са част от Искър и половината от Пасарелското езеро!

    09:44 19.07.2026

  • 11 Скоро в София и по морето

    2 0 Отговор
    Общинският съвет на Париж одобри удвояване на данъка върху незаетите жилища, считано от 1 януари 2027 г., с цел да стимулира предлагането на повече имоти под наем и да облекчи недостига на жилища във френската столица.
    По данни на общината в Париж около 150 000 са незаетите жилища

    10:37 19.07.2026

  • 12 От София съм

    0 0 Отговор
    но ми направи впечатление колко добре е направен Гребния канал в Пловдив и колко много хора спортуват и се забавляват там. Панчаревското езеро има много голям потенциал, който трябва да са развие.

    11:01 19.07.2026