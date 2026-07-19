Нова велоалея ще има около езерото Панчарево

Нова велоалея край Панчаревското езеро ще бъде изградена до 2027 година. Това стана ясно, след като в район "Панчарево" беше направена първа копка на проект за изграждане на зона за развитие на алтернативния туризъм, пише БНР.

По европейски проект се предвижда изграждането на велоалея, спортно трасе с вълнообразни препятствия за велосипеди, туристически маршрути и зона за отдих. Целта е да бъде създадена модерна инфраструктура за спорт, туризъм и свободно време, която да осигури по-добър достъп до природните и културно-историческите забележителности в района.

Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“. Предвидено е още да бъдат създадени, картографирани и обозначени поклоннически туристически маршрути.

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