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Наблюдаваме нов момент на пазара на жилища

Наблюдаваме нов момент на пазара на жилища

4 Август, 2026 07:21 2 352 13

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Баланс и зрялост доминират при търговията с имоти от началото на годината

Наблюдаваме нов момент на пазара на жилища - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Прогнозата, че след влизането в еврозоната и бумът, който наблюдаваме на пазара на жилища през 2025 г., то през 2026-та ще станем свидетели на нови моменти на него, се случи. Балансиран и зрял пазар. Така брокери определят случващото на пазара на имоти в столицата и по-големите градове на България. Вече няма и помен от миналогодишната еуфория.

През второто тримесечие на текущата година се наблюдава и плато на цените. Доколко то ще продължи зависи на първо място от поведението на банките. Ниските ниски, които са между 2.1% и 2.5%, продължават да привличат клиенти. Друг факто би била бъдещ ръст на безработицата. Бъдещ, тъй като в момента процентът на незаети лица е на изключително ниски нива.

Друга съществена промяна, която се наблюдава на пазара на жилища от началото на текущата година е, че вече не се купува с цел препродажба. Това влияе и на темпа на поскъпване на жилища, тъй като липсата на тези играчи на пазара води до лек спад и в предлагането. Основната група купувачи към момента са тези, които придобиват имот за собствено ползване.

Цените на повечето жилища в София, а и в по-големите градове надхвърли 200 000 EUR. Не е тайна, че темпът на поскъпване на имоти е по-бърз от този на доходите. Основният проблем, обаче не е толкова в заплатите, смятат брокери, а в първоначалния капитал. Например, ако едно жилище струва 200 000 EUR и купувачът иска да го придобие с ипотечен кредит, то той трябва да разполага поне с 35 000 EUR за първоначалната вноска към банката, таксите за прехвърляне, комисионната на брокера и поне козметичен ремонт. Именно тук повечето клиенти срещат трудности, сочат запознати.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уха

    27 1 Отговор
    Считай колко е умрел пазара. Шараните свършиха. Когато презастроиш една нива цените падат

    Коментиран от #9

    07:31 04.08.2026

  • 2 Баланс и зрялост

    22 1 Отговор
    Предлагането е огромно с тенденция на увеличение.Много ново строителство тепърва излиза на пазара.

    07:31 04.08.2026

  • 3 БЪРЗО НАВЛИЗАМЕ В ИМОТНА КРИЗА

    17 2 Отговор
    За последните два месеца срива е 30%. От сега и през 2027 ще е криза и в строителството. После ще видим.

    07:36 04.08.2026

  • 4 КУБ корпорейшън

    14 1 Отговор
    Надуването на балон в кутия, прави балона квадратен.

    07:40 04.08.2026

  • 5 големи сте тарикати

    16 1 Отговор
    Прогнозата ви да има промени се била случила.
    Само че вие прогнозирахте бум на цени и търсене, а имаме спадащо търсене и спад на цени.
    Изрял пазар - демек пазар без балами. Хитро казано, ама си плюете на сурата.

    Това случила се прохноза ли е?
    Ама котка на гръб не пада, нали?

    07:55 04.08.2026

  • 6 Ха ха ха ха ха ха

    5 2 Отговор
    Незнам аз каква криза,какво плато, какво охлаждане....
    Строи се ЗВЕРСКИ !
    В Бургас цял квартал в момента се строи 🤦🏻
    А където и да отидеш в България, дори и в най-забутаното градче, строи се като за последно !!!
    Бългъряка червив с мангизи плаща без да му мигне окото и купува имоти все едно купува ляб от пазара.
    Така ,че поредната статийка която няма нищо общо с реалността 🤣🤣🤣

    07:58 04.08.2026

  • 7 До форумния балонджия

    7 2 Отговор
    Пенил се, не пенил се, тристайни тухлени апартаменти в голям град за 10 000 лева вече няма да видиш, не сме в 1960 г. Ами вземи си изтегли един кредит докато си още млад, за да си купиш на изплащане боксониерка с площ 20-25 кв.м., защото пенсиите ще продължат да са мизерни и остарееш ли, не знам къде ще се дяваш.

    08:14 04.08.2026

  • 8 ПАЗАРА УМРЯ

    6 3 Отговор
    Всичко друго е лъжи на брокитата и строителната мафия

    08:17 04.08.2026

  • 9 Вярно ли, ти

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уха":

    Кога ги видя да паднат?!? Апартаментът, който през 1996 купих за 28 500 долара, днес, точно днес, ми предлагат да продам за над 300 000 евро!!! Можеш ли да смяташ? А, ако можеш, изброй ми и през колко кризи минахме през тези години, че аз им изгубих вече бройката! Ако на това му викаш падане на цените!!

    08:31 04.08.2026

  • 10 Симо

    2 1 Отговор
    Пазарът бил зрял!! Ха, ха! Не, пазарът е замрял в очакване на чудо. Купувачите чакат цените да се сгромолясат, продавачите все още очакват шеметни сделки. Там някъде двете групи силно се разминават. Затова като гледам основните играчи в момента се брокерите!!! Пазара предлага много добри оферти, без конкуренция от страна на купувачи. Така могат да се правят наистина добри сделки, които ще дадат възможност за отлична печалба след половин, до една година, когато останалите ще разберат, че нищо особено няма да се случи и ще започнат да купуват, защото няма как.

    08:37 04.08.2026

  • 11 Да ама не

    4 0 Отговор
    Брокерите огладняха.Свърши хубавото време и сега на борсата

    Коментиран от #12

    08:38 04.08.2026

  • 12 стикс

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да ама не":

    Не слагай всички брокери под един знаменател! Някой в момента плетат хубава, голяма кошница.

    08:41 04.08.2026

  • 13 @@@

    2 0 Отговор
    Ниските ниски, които са между 2.1% и 2.5%, продължават да привличат клиенти....Автора е бил толко въодушевен, че всичко му се вижда ниско - цени, лихви, сделки, иначе по темата, ако няма хиперинфлация в някой от двойката евро/долар, цените на имотите ще имат корекция.В момента къща 200 квадрата с двор и басейн в Щатите е 420 хиляди долара, колкото тристаен в София ново строителство, размера на ипотеките е изравнен, само че годишната заплата в Америка е средно 70 хиляди долара, тука си знаета колко взимате

    08:43 04.08.2026