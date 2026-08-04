Наблюдаваме нов момент на пазара на жилища

Прогнозата, че след влизането в еврозоната и бумът, който наблюдаваме на пазара на жилища през 2025 г., то през 2026-та ще станем свидетели на нови моменти на него, се случи. Балансиран и зрял пазар. Така брокери определят случващото на пазара на имоти в столицата и по-големите градове на България. Вече няма и помен от миналогодишната еуфория.
През второто тримесечие на текущата година се наблюдава и плато на цените. Доколко то ще продължи зависи на първо място от поведението на банките. Ниските ниски, които са между 2.1% и 2.5%, продължават да привличат клиенти. Друг факто би била бъдещ ръст на безработицата. Бъдещ, тъй като в момента процентът на незаети лица е на изключително ниски нива.
Друга съществена промяна, която се наблюдава на пазара на жилища от началото на текущата година е, че вече не се купува с цел препродажба. Това влияе и на темпа на поскъпване на жилища, тъй като липсата на тези играчи на пазара води до лек спад и в предлагането. Основната група купувачи към момента са тези, които придобиват имот за собствено ползване.
Цените на повечето жилища в София, а и в по-големите градове надхвърли 200 000 EUR. Не е тайна, че темпът на поскъпване на имоти е по-бърз от този на доходите. Основният проблем, обаче не е толкова в заплатите, смятат брокери, а в първоначалния капитал. Например, ако едно жилище струва 200 000 EUR и купувачът иска да го придобие с ипотечен кредит, то той трябва да разполага поне с 35 000 EUR за първоначалната вноска към банката, таксите за прехвърляне, комисионната на брокера и поне козметичен ремонт. Именно тук повечето клиенти срещат трудности, сочат запознати.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уха
Коментиран от #9
07:31 04.08.2026
2 Баланс и зрялост
07:31 04.08.2026
3 БЪРЗО НАВЛИЗАМЕ В ИМОТНА КРИЗА
07:36 04.08.2026
4 КУБ корпорейшън
07:40 04.08.2026
5 големи сте тарикати
Само че вие прогнозирахте бум на цени и търсене, а имаме спадащо търсене и спад на цени.
Изрял пазар - демек пазар без балами. Хитро казано, ама си плюете на сурата.
Това случила се прохноза ли е?
Ама котка на гръб не пада, нали?
07:55 04.08.2026
6 Ха ха ха ха ха ха
Строи се ЗВЕРСКИ !
В Бургас цял квартал в момента се строи 🤦🏻
А където и да отидеш в България, дори и в най-забутаното градче, строи се като за последно !!!
Бългъряка червив с мангизи плаща без да му мигне окото и купува имоти все едно купува ляб от пазара.
Така ,че поредната статийка която няма нищо общо с реалността 🤣🤣🤣
07:58 04.08.2026
7 До форумния балонджия
08:14 04.08.2026
8 ПАЗАРА УМРЯ
08:17 04.08.2026
9 Вярно ли, ти
До коментар #1 от "Уха":Кога ги видя да паднат?!? Апартаментът, който през 1996 купих за 28 500 долара, днес, точно днес, ми предлагат да продам за над 300 000 евро!!! Можеш ли да смяташ? А, ако можеш, изброй ми и през колко кризи минахме през тези години, че аз им изгубих вече бройката! Ако на това му викаш падане на цените!!
08:31 04.08.2026
10 Симо
08:37 04.08.2026
11 Да ама не
Коментиран от #12
08:38 04.08.2026
12 стикс
До коментар #11 от "Да ама не":Не слагай всички брокери под един знаменател! Някой в момента плетат хубава, голяма кошница.
08:41 04.08.2026
13 @@@
08:43 04.08.2026