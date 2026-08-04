Наблюдаваме нов момент на пазара на жилища

Прогнозата, че след влизането в еврозоната и бумът, който наблюдаваме на пазара на жилища през 2025 г., то през 2026-та ще станем свидетели на нови моменти на него, се случи. Балансиран и зрял пазар. Така брокери определят случващото на пазара на имоти в столицата и по-големите градове на България. Вече няма и помен от миналогодишната еуфория.

През второто тримесечие на текущата година се наблюдава и плато на цените. Доколко то ще продължи зависи на първо място от поведението на банките. Ниските ниски, които са между 2.1% и 2.5%, продължават да привличат клиенти. Друг факто би била бъдещ ръст на безработицата. Бъдещ, тъй като в момента процентът на незаети лица е на изключително ниски нива.

Друга съществена промяна, която се наблюдава на пазара на жилища от началото на текущата година е, че вече не се купува с цел препродажба. Това влияе и на темпа на поскъпване на жилища, тъй като липсата на тези играчи на пазара води до лек спад и в предлагането. Основната група купувачи към момента са тези, които придобиват имот за собствено ползване.

Цените на повечето жилища в София, а и в по-големите градове надхвърли 200 000 EUR. Не е тайна, че темпът на поскъпване на имоти е по-бърз от този на доходите. Основният проблем, обаче не е толкова в заплатите, смятат брокери, а в първоначалния капитал. Например, ако едно жилище струва 200 000 EUR и купувачът иска да го придобие с ипотечен кредит, то той трябва да разполага поне с 35 000 EUR за първоначалната вноска към банката, таксите за прехвърляне, комисионната на брокера и поне козметичен ремонт. Именно тук повечето клиенти срещат трудности, сочат запознати.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg