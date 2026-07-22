НАП получи цяла сграда в центъра на София

Министерският съвет взе решение да промени статута на имоти от частна държавна в публична държавна собственост и да ги предостави безвъзмездно за управление на Националната агенция за приходите (НАП). Те се намират в град София, ул. „Врабча“ № 23. Включват поземлен имот с площ 2181 кв. м, заедно с построената върху него административна и делова сграда, със застроена площ 554 кв. м, състояща се от сутерен, партер и пет етажа. Помещенията са необходими за осигуряване на нормалните функции на НАП и ще подобрят значително условията за работа в централната администрация на Агенцията. В Централното управление на НАП, намиращо се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, е налице остър недостиг на работни пространства, зали за обучения, конференции, форуми, работни срещи и други. Наличните помещения не отговарят напълно на съвременните норми за ергономични и физиологични изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес, с които са съобразени повечето бизнес сгради в страната. Предоставянето за управление на НАП на цялата сграда на ул. „Врабча“ № 23 ще удовлетвори по най-подходящ начин потребностите на ведомството от сграден фонд и ще създаде условия за оптимално ползване и управление на целия сграден комплекс, с което трайно ще бъдат решени дългогодишните нужди от осигуряване на паркоместа и работни пространства, гарантиращи безпрепятствено протичане на работния процес. Това, от своя страна, ще предостави възможност за освобождаване на помещенията, ползвани към момента от НАП, и възможност те да бъдат ползвани от други държавни структури.

С друго решение правителството разреши „Холдинг Български държавни железници” ЕАД да продаде част от недвижим имот, с местонахождение к.к. Чайка, собственост на дружеството.

Правителството взе също така решение да промени статута на имот, предоставен за управление на Агенция „Митници“, от частна държавна в публична държавна собственост. Имотът се намира в гр. София, район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 41, заедно с построените в него две сгради.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg