САЩ биха могли да се поучат от развитието на Русия за балансиран подход към неразвитите райони и обновяването на неефективно използвани територии. Заместник-министърът на строителството, жилищното строителство и комуналните услуги Никита Стасишин заяви това пред журналисти, докато присъства на среща в ООН, посветена на междинния преглед на градската програма.

„Балансиран подход към оформянето на развитието или на неразвитите райони, или на обновяването на индустриални или неефективно използвани територии“, каза той в отговор на въпрос какво Русия може да научи САЩ за градското развитие.

Русия изразходва огромни усилия „за оползотворяване на неефективно използвана земя“. „И това води до капитализация на града и устойчиво развитие. Плюс това, много прозрачни изисквания за гъстота на застрояване“, добави Стасишин.

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