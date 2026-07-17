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Русия учи САЩ към оптимално усвояване на незастроени територии

Русия учи САЩ към оптимално усвояване на незастроени територии

17 Юли, 2026 11:51 513 4

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Русия учи САЩ към оптимално усвояване на незастроени територии - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ биха могли да се поучат от развитието на Русия за балансиран подход към неразвитите райони и обновяването на неефективно използвани територии. Заместник-министърът на строителството, жилищното строителство и комуналните услуги Никита Стасишин заяви това пред журналисти, докато присъства на среща в ООН, посветена на междинния преглед на градската програма.

„Балансиран подход към оформянето на развитието или на неразвитите райони, или на обновяването на индустриални или неефективно използвани територии“, каза той в отговор на въпрос какво Русия може да научи САЩ за градското развитие.

Русия изразходва огромни усилия „за оползотворяване на неефективно използвана земя“. „И това води до капитализация на града и устойчиво развитие. Плюс това, много прозрачни изисквания за гъстота на застрояване“, добави Стасишин.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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  • 2 Страхлив таксиджия

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    САЩ винаги са били страна пбразец за малкия крадлив пи г мей Пуслер.

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  • 3 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    Краварите са хищници ,те унищожават всичко ,материално и морално ,затова си строят и небостъргачи за да гледат другите от горе

    12:04 17.07.2026

  • 4 Селянина с колелото

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    И България би могла да се учи от този опит на Русия. Вместо засаждане с фотоволтаици на плодородни земеделски земи, трансформация с фалшиви документи на земя 2-категория в земя 7-категория, обезлюдяване на малките населени места и концентрация на населението в 4-5 големи града и т.н.

    12:23 17.07.2026