Поевтиняват бизнес имотите в Германия

Цените на търговските имоти в Германия са се понижили през второто тримесечие на 2026 г., с което беше прекъснато крехкото възстановяване на пазара от последните тримесечия, сочат данните на германската банкова асоциация VDP.

Цените на офисите и търговските сгради са спаднали с 1% на годишна база през второто тримесечие. Само три месеца по-рано секторът отчете ръст от 0,5%.

Спадът идва след 5 последователни тримесечия на поскъпване, които обаче успяха да компенсират само част от сериозните загуби на германския пазар на бизнес имоти през последните години. Секторът беше силно засегнат от рязкото ускоряване на инфлацията и последвалото покачване на лихвените проценти след началото на войната в Украйна. Този период се очертава като най-тежката имотна криза в Германия от десетилетия.

Новото влошаване на условията е свързано и с геополитическата несигурност. Конфликтът в Иран и напрежението в Близкия изток отново подхранват опасенията от по-висока инфлация и по-високи лихви — два фактора, които директно оскъпяват финансирането на бизнес имоти.

За разлика от сегмента на търговските имоти, жилищният пазар в Германия продължава да отчита ръст. Цените на жилищата са се повишили с 1,9% на годишна база през второто тримесечие, макар темпът да се е забавил спрямо отчетените 2,3% през първото тримесечие.

Главният изпълнителен директор на VDP Йенс Толкмит коментира, че пазарът на търговски имоти реагира значително по-силно от жилищния на геополитически събития, инфлационни очаквания и движението на лихвите. По думите му бъдещото развитие на сектора ще зависи в голяма степен от това дали и кога ще бъдат разрешени текущите геополитически конфликти.

Данните потвърждават и тенденцията от проучване през юли, според което настроенията сред институциите, финансиращи бизнес имоти в Германия, са се влошили рязко през второто тримесечие.

Пазарът остава чувствителен към всяка промяна в инфлационните очаквания и лихвената политика, което означава, че възстановяването при офисите и търговските площи вероятно ще продължи да бъде неравномерно и зависимо от външни фактори.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg