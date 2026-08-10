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Поевтиняват бизнес имотите в Германия

Поевтиняват бизнес имотите в Германия

10 Август, 2026 11:51 689 11

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  • спад

Пазарът прекъсна пет поредни тримесечия на ръст в цените

Поевтиняват бизнес имотите в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на търговските имоти в Германия са се понижили през второто тримесечие на 2026 г., с което беше прекъснато крехкото възстановяване на пазара от последните тримесечия, сочат данните на германската банкова асоциация VDP.

Цените на офисите и търговските сгради са спаднали с 1% на годишна база през второто тримесечие. Само три месеца по-рано секторът отчете ръст от 0,5%.

Спадът идва след 5 последователни тримесечия на поскъпване, които обаче успяха да компенсират само част от сериозните загуби на германския пазар на бизнес имоти през последните години. Секторът беше силно засегнат от рязкото ускоряване на инфлацията и последвалото покачване на лихвените проценти след началото на войната в Украйна. Този период се очертава като най-тежката имотна криза в Германия от десетилетия.

Новото влошаване на условията е свързано и с геополитическата несигурност. Конфликтът в Иран и напрежението в Близкия изток отново подхранват опасенията от по-висока инфлация и по-високи лихви — два фактора, които директно оскъпяват финансирането на бизнес имоти.

За разлика от сегмента на търговските имоти, жилищният пазар в Германия продължава да отчита ръст. Цените на жилищата са се повишили с 1,9% на годишна база през второто тримесечие, макар темпът да се е забавил спрямо отчетените 2,3% през първото тримесечие.

Главният изпълнителен директор на VDP Йенс Толкмит коментира, че пазарът на търговски имоти реагира значително по-силно от жилищния на геополитически събития, инфлационни очаквания и движението на лихвите. По думите му бъдещото развитие на сектора ще зависи в голяма степен от това дали и кога ще бъдат разрешени текущите геополитически конфликти.

Данните потвърждават и тенденцията от проучване през юли, според което настроенията сред институциите, финансиращи бизнес имоти в Германия, са се влошили рязко през второто тримесечие.

Пазарът остава чувствителен към всяка промяна в инфлационните очаквания и лихвената политика, което означава, че възстановяването при офисите и търговските площи вероятно ще продължи да бъде неравномерно и зависимо от външни фактори.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСССР

    6 2 Отговор
    Още малко и ще ги подаряват, "търпение" каза Другарката Урсула и допълни "крахът е близо" !

    11:52 10.08.2026

  • 2 Още един признак

    8 2 Отговор
    На задаващата се Огромна икономическа криза в дойча а и от там в БГ

    Коментиран от #4

    11:55 10.08.2026

  • 3 БГ Монако

    6 2 Отговор
    Тук нема да поевтинеят, ного добитък дойде у Софята, требе да си купуват ного и цените нема да падат

    12:02 10.08.2026

  • 4 Истината

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Още един признак":

    Европа вече е в състояние на свободно падане с премината точка на въввръщане - няма да има спасение от последиците на политиките, водени в Европа през последните 30 години.

    13:12 10.08.2026

  • 5 ипотекар

    9 2 Отговор
    В целия свят имотите поевтиняват .В къде къде по развити държави имотите падат поне от три години насам .В България разни флипъри и брокери обясняват , че нямало да падат цените .Така ще се издрънчат цените , че ще се види от космоса .Някой икономисти прогнозират 50% че и повече корекция .Септември започва срива в България , Декември имотите няма да са тема . Догодина напролет ще е още по голям спада .Само гледайте

    Коментиран от #9

    13:13 10.08.2026

  • 6 мюсюлманин

    7 2 Отговор
    Как е в България .Нещо напоследък сделки ЙОК ,а ?

    13:15 10.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    ПутЕн е виновен❗

    13:34 10.08.2026

  • 8 Аз Кочо

    2 2 Отговор
    Мъ как тъй поевтиняват, не може тека те само растот имотету

    15:09 10.08.2026

  • 9 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ипотекар":

    Това за септември ни го казваш от 7 - 8г. ,само не казваш кой септември ще е и коя година

    Коментиран от #10

    15:17 10.08.2026

  • 10 Ми то вече е факт ве

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Вуе па не си разбрал хаха

    15:28 10.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Още много работи ще поевтиняват ,щото няма работещи хора и производството намалява ,и евтини ресурси няма ,да си ги замислят ебемесем прайд с безплатно Бело и да се молят на Ротшилд да им печата пари ,,Германив беше,товс е един от начините да се пороби държава с дълг и либерастия ,и най важното с хартия

    16:00 10.08.2026