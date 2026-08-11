Слънчевото затъмнение повиши цените на хотелите

Цените на хотелите в някои градове в Исландия и Испания са се увеличили повече от два пъти, тъй като туристите се стичат, за да видят първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа през този век, според Financial Times (FT).

На 12 август средната цена на стаята в столицата на Исландия, Рейкявик, надхвърли 1000 USD, което е с над 140% повече от същия период на 2025 г. Търсенето на хотели в зоната на пълна видимост на затъмнението се е увеличило рязко, въпреки че туристическата индустрия на Испания наскоро беше засегната от най-тежките горски пожари от 30 години насам. Цените в северния испански град Ла Коруня също се увеличиха повече от два пъти, докато в Билбао и Сантяго де Компостела те се увеличиха съответно с 59% и 31%. В Майорка, където затъмнението ще бъде видимо ниско на хоризонта при залез слънце, цените на настаняването се увеличиха с 20%.

Райън Конъли, съосновател на Hidden Iceland, компания за луксозни пътувания, каза, че е приел първата си резервация, фокусирана върху затъмнението, през септември 2024 г. Той каза, че е трябвало да откаже нови клиенти още през март, тъй като ситуацията в цялата страна стана „преодолима и напълно резервирана“. Icelandair увеличи полетите си, за да отговори на увеличеното търсене (особено от туристи от Съединените щати). Покачването на цените засегна и сектора за краткосрочно наемане: исландските наеми, разположени в зоната на пълното затъмнение, се увеличиха с 53,7% през тази нощ в сравнение с миналата година.

Слънчевото затъмнение ще започне на 12 август в 17:35 ч. централноевропейско време.

Както беше съобщено по-рано, испанската авиокомпания Iberia ще извърши специален полет с учени на борда, за да наблюдава първото пълно слънчево затъмнение, видимо в региона от 1912 г. Полет IB1473, кръстен на годината на раждане на астронома Николай Коперник, ще излита и ще се връща от летище Адолфо Суарес (Барахас) в Мадрид, следвайки маршрут, проектиран да осигури най-добри условия за наблюдение над провинция Паленсия. Изследователският екип ще проведе и измервания на морфологичните характеристики на Слънцето, възползвайки се от височината на полета.

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