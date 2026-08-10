Дубай ще издава разрешителни за строеж за минути с AI

Дубай подготвя нова система с изкуствен интелект, която трябва да съкрати издаването на разрешителни за строеж на вили от административна процедура до процес, отнемащ само няколко минути. Софтуерът ще анализира проектната документация и ще проверява дали тя отговаря на строителните правила на емирството, съобщава Arabian Business.

Системата е насочена първоначално към частни и инвестиционни вили. Предвижда се AI агентът да преглежда подадените чертежи и документи, да сравнява проекта с Dubai Building Code и да извършва автоматизирани проверки по ключови изисквания, включително тези, свързани със структурната безопасност. Целта е значителна част от сегашната административна проверка да бъде автоматизирана.

Разработването и внедряването на системата трябва да продължи около 26 седмици. Процесът включва създаване и тестване на AI агента, изпитване в реална среда и последващо пълно въвеждане за заявленията за разрешителни за този тип имоти.

Една от важните функции ще бъде възможността проектантите да извършват предварителна проверка още преди официалното подаване на документацията. По този начин системата ще може да посочва несъответствията веднага, вместо те да бъдат установявани на по-късен етап от процедурата.

Подобен подход не започва от нулата. Община Дубай вече използва цифрови инструменти при строителните процедури. Официалната платформа Build in Dubai функционира като единна онлайн точка за подаване на заявления, плащане и издаване на разрешителни след получаване на необходимите одобрения.

През 2025 г. общината представи и AI платформа за подпомагане на разрешителните, контрола за съответствие и Building Information Modelling (BIM). А през 2026 г. институцията отчете, че вече е разработена автоматизирана система за проверка на цифрови модели спрямо Dubai Building Code. Консултантските компании могат да правят предварителен автоматичен одит на проектите си денонощно преди окончателното им подаване.

Новата стъпка обаче е по-амбициозна, тъй като идеята е изкуственият интелект да поеме самата проверка, необходима за издаването на разрешително, и така да намали времето между подаването на проекта и началото на строителството.

Имотният пазар продължава да генерира милиарди

Ускоряването на административните процедури идва в момент на изключително висока активност на имотния пазар в Дубай. Само през юли 2026 г. са регистрирани 11 759 продажби на апартаменти на обща стойност 17,8 млрд. дирхама, или около 4,8 млрд. долара. Продажбите на вили и градски къщи са 1322 на стойност 7,8 млрд. дирхама – около 2,1 млрд. долара, показват данни на DXBinteract.

Силен остава и пазарът на наеми. Между януари и юли в Дубай са сключени 214 445 договора за наем, а през юни броят им достигна рекордните 40 022 за един месец.

За пазар, на който строителството и продажбите се измерват в десетки милиарди дирхами месечно, съкращаването на времето за административно одобрение може да се превърне в още едно конкурентно предимство на емирството при привличането на предприемачи и международни инвеститори.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg