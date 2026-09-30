София събира бизнеса на 16 октомври: Как се променят пазарът, инвестициите и лидерството

На 16 октомври Sofia Event Center ще бъде домакин на третото издание на Международна конференция Realto Group – форум, който тази година разширява все повече фокуса си отвъд традиционния разговор за недвижимите имоти и поставя акцент върху икономическата среда, инвестициите, международните пазари, технологиите, лидерството и развитието на бизнеса.

След като изданието през 2025 г. събра над 700 участници от България и чужбина, през 2026 г. конференцията отново ще срещне на едно място професионалисти от сектора, предприемачи, инвеститори, мениджъри и експерти от различни индустрии.

Какво се променя за бизнеса и пазара през 2026 година?

Програмата започва с поглед към по-широката икономическа и геополитическа картина. Журналистът и дългогодишен международен кореспондент Георги Милков ще говори по темата „Светът се пренарежда. Кой ще определя правилата?“, проследявайки промените в международната среда и процесите, които влияят върху бизнеса.

След това разговорът ще се насочи към конкретните отражения върху българския пазар. Панелът „Когато правилата се променят – какво следва за доходите, инвестициите и пазара на недвижими имоти?“, с участието на Гергана Тенекеджиева, Николай Василев, Страхил Иванов и Филип Попов, ще анализира как новата икономическа среда се отразява върху инвестициите, доходите и развитието на имотния пазар в България.

Сред акцентите е и панелът „Да построиш успех: Проектите, които работят“, модериран от Весела Илиева. На сцената до нея ще застанат Димитър Савов, арх. Симеон Георгиев, Антон Андонов и Невена Георгиева, а дискусията ще разгледа различни гледни точки от инвестиционния, предприемаческия и имотния сектор.

В условията на все по-свързан пазар международната перспектива заема специално място в програмата. Дискусията „Глобалната карта на имотите – къде са възможностите на международните пазари?“ ще очертае развитието на различни пазари и възможностите за инвестиции извън България, с участници от Дубай, Черна гора и България.

Тихомир Тошев ще говори за дисциплината и планирането като инструменти за повече свобода, както и за това как професионалният успех може да бъде средство за изграждане на по-пълноценен начин на живот, а именно: Какво правим с успеха, след като го постигнем?

Международният поглед: Duncan Stevens и Massimo Forte идват в София

Големият акцент в програмата тази година ще бъде специалното участие на Duncan Stevens – международно признат експерт по комуникация и поведенчески психолог, работил с организации и професионалисти в над 30 държави. В София той ще говори за доверие, влияние и лидерство в условията на постоянна промяна.

Към програмата тази година се присъединява и Massimo Forte – едно от най-разпознаваемите имена в европейската real estate индустрия, консултант, обучител и стратег с дългогодишен опит. Неговата сесия ще бъде посветена на бъдещето на брокерската професия, високоефективните екипи и стратегиите за успех.

От сцената към реалния бизнес

Форумът събира в една среда хора с различен опит и перспектива – от предприемачи и инвеститори до лидери от имотния сектор и други бизнеси. След официалната програма участниците ще имат възможност да продължат разговорите по време на networking коктейл, а за VIP гостите е предвиден специален обяд с лекторите и ключови гости на събитието.

Международна конференция Realto Group 2026 ще се проведе на 16 октомври в Sofia Event Center, Paradise Mall. Imot.bg предоставя специална 20% отстъпка от цената на билетите с промо код IMOTBG20.

Повече информация за програмата и регистрация за събитието: conference.realto.group

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