Ремонтът на Жълтото училище в Пловдив е на финала

Ремонтът на Жълтото училище в Пловдив е на финален етап. Емблематичната сграда, която дълго време е била застрашена от срутване, вече е укрепена и с обновен външен вид. В нея се помещава Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“.

Повече от 10 години са правени опити за спасяването на паметника на културата. През 2016 г. държавата отпуска 1 милион лева за ремонта, а Община Пловдив осигурява още 100 хиляди лева. Същинските дейности обаче започват едва през миналата година, а стойността им вече надхвърля 1 милион евро.

Фасадата е възстановена в автентичния ѝ вид

По сградата са възстановени декоративните елементи, сменена е дограмата, а стаите са обновени. Предстои посещение на комисия от Националния институт за недвижимо културно наследство. С института е съгласувана всяка стъпка от ремонта, за да бъде запазен автентичният облик на Жълтото училище.

Ректорът на Академията доц. д-р Жан Пехливанов заяви, че ремонтът е извършван със спестени средства на висшето училище, докато се очаква финансиране от Министерството на образованието и науката.

Сградата е построена след специално разрешение

„Преди три дена ми се обадиха от Министерство на образованието да ме попитат с какви пари строим, а ние строим с това, което сме спестили. И ми обещаха пари със задна дата“, каза доц. д-р Жан Пехливанов.

Строежът на гимназията започва през 1868 г., след като е поискано специално разрешение от султан Абдул Азис. По думите на историка Стефан Шивачев на сградата са предвидени два надписа – един на турски и един на български език, с благодарност към султана и правителството, разрешили строителството.

С Жълтото училище са свързани имената на Иван Вазов, Димчо Дебелянов и участници в Априлското въстание. За студентите това е част от значението на сградата. „Научих, че тук са вървели много знаменити личности като Иван Вазов, Димчо Дебелянов и много други хора, които са участвали в Априлското въстание и това според мен е много голям символ“, каза студентката Александра Василева.

Студентите се връщат след обзавеждането

В обновената и укрепена сграда ще могат да се провеждат занятия, след като бъдат обзаведени кабинетите. Около 200 хиляди евро ще бъдат отделени за обзавеждането, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. Останалата част от средствата ще бъде насочена към входното пространство, за което има проект за обновяване.

От ръководството на Академията очакват студентите да се върнат в Жълтото училище през втория семестър. Така сградата ще възстанови ролята си като образователно и културно пространство в центъра на Пловдив.

Източници: БНТ