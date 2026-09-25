Закриха най-стария мобилен увеселителен парк

Най-големият и най-стар мобилен увеселителен парк във Финландия, Suomen Tivoli, затвори на 6 септември след 138 години експлоатация поради финансови затруднения, съобщи Yle.

Решението е взето поради дългогодишната нерентабилност на парка. Приходите не покриват разходите и няма индикации, че ситуацията ще се подобри и бюджетът ще се върне към печалба.

Дейността на парка беше особено силно засегната от пандемията от COVID-19, която остави финансовите му проблеми продължителни. Високата инфлация, покачващите се цени на енергията, променящото се поведение на потребителите и общият икономически спад във Финландия изостриха ситуацията.

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