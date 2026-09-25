Закриха най-стария мобилен увеселителен парк

Най-големият и най-стар мобилен увеселителен парк във Финландия, Suomen Tivoli, затвори на 6 септември след 138 години експлоатация поради финансови затруднения, съобщи Yle.
Решението е взето поради дългогодишната нерентабилност на парка. Приходите не покриват разходите и няма индикации, че ситуацията ще се подобри и бюджетът ще се върне към печалба.
Дейността на парка беше особено силно засегната от пандемията от COVID-19, която остави финансовите му проблеми продължителни. Високата инфлация, покачващите се цени на енергията, променящото се поведение на потребителите и общият икономически спад във Финландия изостриха ситуацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми то в цяла
14:53 25.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аз Кочо
Про оос пр ос на ро Т
Коментиран от #5
14:56 25.09.2026
5 Аз Кочо
До коментар #4 от "Аз Кочо":Инфлацията кара хората да не харчат а да спестяват
14:57 25.09.2026
6 Плачко
Коментиран от #7
15:15 25.09.2026
7 Вуееее
До коментар #6 от "Плачко":Голяма инфлация е тази над 8-10 процента, къде бе вуееее видя такава инфлация освен в Турция?
15:18 25.09.2026
8 ДрайвингПлежър
Финландците се издържаха от търговия и туризъм с Русия! Сега ненормалника Стуб обикаля за сметка на финландците и лае против Русия, докато те мизеруват - икономика надолу, безработица нагоре, заеми и фалити! Тия са по-глъмави и търпеливи и от българите
На Кая Калас мъжа с 20 милиона печалба от търговия с Русия по време на "санкциите" - финландците си затвориха всички гранични пунктове с Русия.... все едно не могат да влязат когато си решат 😂😂😂
15:25 25.09.2026
9 Ицо
15:55 25.09.2026
10 Ицо
15:58 25.09.2026