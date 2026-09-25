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Закриха най-стария мобилен увеселителен парк

Закриха най-стария мобилен увеселителен парк

25 Септември, 2026 14:49 550 10

  • финландия-
  • универсилителен парк

Той се намираше във Финландия и просъществува 138 години

Закриха най-стария мобилен увеселителен парк - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-големият и най-стар мобилен увеселителен парк във Финландия, Suomen Tivoli, затвори на 6 септември след 138 години експлоатация поради финансови затруднения, съобщи Yle.

Решението е взето поради дългогодишната нерентабилност на парка. Приходите не покриват разходите и няма индикации, че ситуацията ще се подобри и бюджетът ще се върне към печалба.

Дейността на парка беше особено силно засегната от пандемията от COVID-19, която остави финансовите му проблеми продължителни. Високата инфлация, покачващите се цени на енергията, променящото се поведение на потребителите и общият икономически спад във Финландия изостриха ситуацията.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми то в цяла

    7 2 Отговор
    Финландия откакто забраниха търговийката с Русия, всичко фалира...

    14:53 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аз Кочо

    4 3 Отговор
    Естествено че ще затвори и много други дейности и фирми ще затворят. Инфлацията кара хората да ме харчат а не да спестяват. Само в България някой е втълпил на дървените к рат уни че трябва да харчат да не им се стопят паричките хахаха

    Про оос пр ос на ро Т

    Коментиран от #5

    14:56 25.09.2026

  • 5 Аз Кочо

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Аз Кочо":

    Инфлацията кара хората да не харчат а да спестяват

    14:57 25.09.2026

  • 6 Плачко

    1 2 Отговор
    Голямата инфлация - какво пак не си разбрал а само ми философстващ

    Коментиран от #7

    15:15 25.09.2026

  • 7 Вуееее

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Плачко":

    Голяма инфлация е тази над 8-10 процента, къде бе вуееее видя такава инфлация освен в Турция?

    15:18 25.09.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Една хубава страна като Финландия в момента върви към тотална разруха, заради екстремна политическа глупост!

    Финландците се издържаха от търговия и туризъм с Русия! Сега ненормалника Стуб обикаля за сметка на финландците и лае против Русия, докато те мизеруват - икономика надолу, безработица нагоре, заеми и фалити! Тия са по-глъмави и търпеливи и от българите

    На Кая Калас мъжа с 20 милиона печалба от търговия с Русия по време на "санкциите" - финландците си затвориха всички гранични пунктове с Русия.... все едно не могат да влязат когато си решат 😂😂😂

    15:25 25.09.2026

  • 9 Ицо

    0 0 Отговор
    Снимката е на увеселителния парк в Копенхаген (който също се казва Тиволи) със статуята на Ханс Кристиян Андерсен, а не е от Финландия. Явно генерерирането на снимки с изкуствен интелект по ключова дума Тиволи, води до такива заблуди

    15:55 25.09.2026

  • 10 Ицо

    0 0 Отговор
    Снимката е на увеселителния парк в Копенхаген (също се казва Тиволи), а това пред него е статуята на Ханс Кристиян Андерсен. Явно мързела да се проверява информацията по ключова дума с изкуствен интелект води до такива заблуди.

    15:58 25.09.2026