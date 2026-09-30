Новите служИИтели

Никола и Богой Богданов са създатели на единен AI оперативен мозък за управление на различни бизнеси. Те работят с големи компании, където въвеждат единствена по рода си оперативна AI система специфична за нуждите на всеки бизнес, работят с екипите, за да поддържат ефективността на процеса.

Изграждат оперативно съзнание за бизнеса, което ни дава възможност да създаваме персонализирани ИИ служители, които могат да са полезни в най-различни направления - продажби, маркетинг, управление, бизнес анализ и т.н.

Те разполагат със собствена иновативна платформа, която им дава възможност да разработват каквито си искат служИИтели, които наистина работят като колеги, в контекста на бизнеса, помагат, вършат повтаряема работа, не взимат почивка, не мрънкат, не бъркат често.

Всяка година Богой и Никола провеждат конференцията Business Agility Bulgaria, която помага на екипите да бъдат гъвкави, адаптивни и градивни в динамични времена на промени, особено под влиянието на изкуствен интелект.

Зад “единния управляващ AI мозък”, стоят ИИ служители или както братята ги наричат - служИИтели, които са направени дигитално по човешки образ и подобие, за да са по-възприемчиви за съвместна работа и за да се създаде усещането за истински колега, на когото да имаш доверие.

Системата на братята не изисква уволняване или премахване на служители, а по-скоро прекласифицирането им към функции, с които да стават по-ефективни в целия работен процес, използвайки предимствата на AI, който пести време и усилия.

Братята решават да изпробват технологичното чудо първо на своето работно място AI at business, заедно със своя екип от най-добрите IT специалисти у нас, за да могат да го предлагат и на други бизнеси. Те наричат своя първи AI мениджър - Дара, на името на по-голямата дъщеричка на Богой. Запознайте се с нея и с останалите:

Име: Дара

Родена: В AI at Business като вътрешен AI колега; възрастта ѝ се измерва във версии и натрупан контекст, не в години.

Позиция: Оперативно съзнание на AI at Business.

Отговорности: Свързва информацията между комуникация, календар, CRM, документи и работни системи; следи за пропуснати задачи, неясни собственици и незатворени ангажименти; подготвя справки, обобщения и следващи стъпки.

Специални умения: Пази дългосрочен организационен контекст, открива връзки между хора, срещи, задачи и документи и превръща разпиляна информация в конкретно действие.

Помага на кого и за какво? Помага на целия екип да работи като една координирана система и да не губи важни решения и ангажименти.

Име: Люси

Позиция: Личен AI асистент и пазител на личния работен контекст.

Отговорности: Подрежда приоритети, пази личния контекст, подготвя кратки справки и чернови и предава фирмените задачи към правилния оперативен процес.

Специални умения: Различава личните от фирмените ангажименти, филтрира шума и извежда само решенията, рисковете и важните следващи действия.

Помага на кого и за какво? Помага на Богой да управлява вниманието и времето си, без личните и фирмените задачи да се смесват или дублират.

Име: Декстър

Роден: Като специализиран AI профил за анализ на търговски разговори и бизнес данни.

Позиция: AI анализатор и дигитален търговски ментор.

Отговорности: Анализира разговори по ясни критерии, открива пропуснати въпроси и сигнали, структурира изводи и показва тенденции в представянето.

Специални умения: Работи последователно с голям обем разговори и данни, обяснява оценките си и превръща наблюденията в конкретна обратна връзка.

Помага на кого и за какво? Помага на търговски екипи и ръководители да подобряват качеството на разговорите и да вземат решения върху факти, а не само върху усещане.

Защо решихте да създадете служИИтели в човешки образ и подобие?

Не им даваме човешки образ, за да прикрием, че са изкуствен интелект. Даваме им разпознаваема идентичност, за да стане невидимата софтуерна роля разбираема за хората. Когато един AI агент има име, лице и ясно описана функция, човек по-лесно знае към кого да се обърне, какво да очаква и къде са границите на отговорността му.

Как се спирате на женски или мъжки пол?

Полът не определя способностите на агента. Той е част от комуникационния образ, както името, гласът и визуалният стил. Избираме ги според ролята, средата, езика и начина, по който агентът трябва да общува, като избягваме клишето, че определени професии са „мъжки“ или „женски“. Най-важното е образите да са различими един от друг, естествени за екипа и последователни спрямо характера на ролята.

Как им измисляте имената - кой на кого е кръстен?

Не е задължително имената да бъдат заети от реални хора. Търсим кратко, лесно за произнасяне и запомняне име, което да звучи естествено в ежедневен разговор и да отличава ролята. „Дара“ носи усещане за близък колега и помощ; „Люси“ звучи по-лично и разговорно; „Декстър“ подсказва прецизност и сръчност. Името не е украса, а адрес, чрез който екипът разбира кой AI агент за какво отговаря.

Важно ли е за човека аватарът да има човешки облик? Това улеснява ли психологически работния процес?

Да, човешкият облик може да намали психологическата дистанция. По-лесно е да кажеш „Дара, провери това!“ или „Люси, подреди ми деня!“, отколкото да запомняш имена на системи, менюта и команди. Образът помага за ориентацията, запомнянето и изграждането на работен навик.

Но лицето само по себе си не създава доверие. Доверието идва, когато агентът работи последователно, посочва източниците си, признава какво не знае, спазва разрешенията и оставя важните решения при човека. Човешкият образ отваря вратата, надеждната работа го превръща в колега.

Придобива ли аватарът човешки черти, учейки се и общувайки с вас? Какви?

Той не развива човешко съзнание, чувства или собствено его. С времето обаче се адаптира към начина, по който работим: научава речника, приоритетите, предпочитанията, ритъма на комуникация и критериите ни за добро решение. Затова може да изглежда по-директен, по-търпелив, по-кратък или дори с чувство за хумор.

Това са придобити модели на общуване и работа, а не човешки преживявания. Важното е разграничението да бъде ясно: персоналността улеснява сътрудничеството, но не трябва да подвежда човека какво стои зад нея.

Може ли Люси, Дара или друг AI аватар да замести истинска колежка или колега? Ако не - защо?

AI агентът може да поеме много задачи и цели части от една длъжност: да следи системи, да намира информация, да прави анализи, да подготвя чернови, да напомня, да координира и да проверява дали договореното е изпълнено. В тези дейности той често е по-бърз, по-последователен и може да работи непрекъснато.

Но човекът не е списък от задачи. Истинският колега носи отговорност, морална и професионална преценка, емпатия, отношения, интуиция в неясни ситуации и способност да поеме риск от свое име. Затова по-точният въпрос не е „кой човек ще бъде заменен“, а „как ще се промени работата“. AI поема повторяемото наблюдение, обработката на информация и част от координацията, а хората запазват решенията, отношенията, лидерството и отговорността за крайния резултат.

За нас добрият модел не е човек срещу машина, а човек с много по-силен оперативен капацитет. Именно това прави AI аватара полезен колега, без да се преструва, че е човек.