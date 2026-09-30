Спортът по ТВ в сряда (30 септември)

Мачът Чехия – България от европейските квалификации за младежи до 21 години е основният акцент в спортната телевизионна програма в сряда. Срещата започва в 19:00 часа и ще бъде излъчена пряко по Диема Спорт.

Двубоят ще се играе в Храдец Кралове. За българския отбор това е поредният мач от квалификационната кампания за европейското първенство.

Тенис от Пекин и Токио

Тенис програмата започва рано сутринта. По MAX Sport 3 са насрочени срещи от турнира ATP 500 в Токио в 05:00, 07:00, 10:00 и 12:00 часа.

По MAX Sport 1 ще се излъчват мачове от турнира ATP 500 в Пекин в 06:00, 08:00, 10:00, 12:00 и 14:00 часа.

Баскетбол и снукър

В 19:30 часа по MAX Sport 2 започва двубоят ПАОК – Манреса от Еврокъп.

Снукърът от Откритото първенство на Шънджън е включен в програмата на Eurosport 1 с излъчвания от 09:00 и 14:30 часа. И двете сесии са от третия кръг на турнира.

Така спортният ефир в сряда предлага най-съществените си събития във вечерните часове с мача на България до 21 години и баскетбола от Еврокъп, докато тенисът и снукърът започват още в ранната част на деня.

Източници: Петел.бг, Марица, TVEPG