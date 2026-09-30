Зеленски: Очакваме добри финансови новини от Брюксел

Украинските власти очакват добри финансови новини от Брюксел през идните дни, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, съобщи БТА.
"Благодаря днес на Европейската комисия, на Европейския съюз, че подготвя решение за следващия транш финансова помощ. Миналата седмица получихме 3,3 милиарда евро за оръжия, а през идните дни очакваме още добри финансови новини от Брюксел - конкретно за помощ за бюджета, друг транш...", каза Зеленски.
Украинският лидер отбеляза, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие.
Банката има широко сътрудничество с Украйна и подкрепя енергийния сектор на страната и защитата на критична инфраструктура, заяви Володимир Зеленски.
"Друга област на съвместната ни работа е подкрепата за износа ни и производителите ни, включително фермери и производителите на селскостопанска продукция. Споразумяхме се да разширим тази област", каза Зеленски.
Едно дете бе убито и петима души бяха ранени рано днес в Киев и околностите му при руски въздушни удари, заявиха тази сутрин украинските власти, цитирани от Ройтерс.
Избухнаха пожари, които засегнаха частни домове, намиращи се близо до магазин и склад в Киев, съобщи в комуникационното приложение "Телеграм" Виталий Кличко. Очевидец заяви пред Ройтерс, че е чул експлозии в града.
Ръководителят на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко заяви в "Телеграм", че руска атака с ракети и дронове е отнела живота на дете и е ранила трима души в района на Киев, като са били също така нанесени щети на инфраструктурни обекти, къщи, складове и автомобили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #23
07:08 30.09.2026
2 Баце
Коментиран от #34
07:10 30.09.2026
3 УРСУЛА И РУМЕН
07:11 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 БАНДЕРИТЕ СА НАЕМНИЦИ
07:15 30.09.2026
6 Нико
07:17 30.09.2026
7 Отговорът
07:17 30.09.2026
8 Този индивид
07:18 30.09.2026
9 Слуга на народа
Коментиран от #28
07:18 30.09.2026
10 Kaлпазанин
07:19 30.09.2026
11 НЕ Е ЛУД
Луд е който му я дава.
07:20 30.09.2026
12 зелена миризлива тениска
07:23 30.09.2026
13 Розовото пони зеля
07:24 30.09.2026
14 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА
07:25 30.09.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
07:26 30.09.2026
16 Хе хе...
Но явно това не са всички добри новини...
07:32 30.09.2026
17 добри новини
07:33 30.09.2026
18 Агата
07:35 30.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Полигон Украйна
07:37 30.09.2026
21 Оръжия ще има
До коментар #4 от "Оръжия за Украйна":а държава?
07:37 30.09.2026
22 Розовото пони зеля
07:41 30.09.2026
23 ЕС е сила..
До коментар #1 от "Фен":има ли сме бол пари, дали сме..
но ще получим нещо в замяна — храни и продукти и др обогатени с витамини и минерали...
07:41 30.09.2026
24 🤓🤓🤓🤓
До коментар #4 от "Оръжия за Украйна":СЪБУЖДАЙ СЕЕЕЕ, СТИГА СЪНУВА..........!!!!
07:42 30.09.2026
25 дискотека укрия
07:42 30.09.2026
26 Дудов
07:49 30.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А през това време
До коментар #9 от "Слуга на народа":Украйна от близо 50 милиона се стопи на 18 милиона и продължава да се топи след всяка добра финансова новина. Като вече загуби четвърт от теритирията си и едно море! И е напът да загуби и второто море
07:50 30.09.2026
29 млад еврас
07:51 30.09.2026
30 Наглец
07:53 30.09.2026
31 РОБИ , НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ
ТЕЯ НАГЛИ КРАДЦИ НИ ПРЕВЪРНАХА В РОБИ ЗА ТЯХНАТА ВОЙНА , РАБОТИМ ЗА ТЯХ ЗА ВОЙНАТА ИМ . ОГРАБИХА ВСИЧКИТЕ НИ ПАРИ ! ПЛАЩАТ НА УУКРОХУНТАДЖИИТЕ ДА ВОЮВАТ С РУСИИЯ ВМЕСТО ТЯХ ,С НАШИТЕ ПАРИ!
НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ТЕЯ ИИЗРОДСКИ ИИДИОТИ , ДА ГИ НАТИКАМЕ ПО ЗЗАТВОРИТЕ !
07:54 30.09.2026
32 Статията
Но пък снимката поне си я бива:)
Коментиран от #36
07:58 30.09.2026
33 нови хартишки в които вярват за стойност
08:03 30.09.2026
34 арогантни
До коментар #2 от "Баце":непочтени..така кръсти украинска нация генерал в оставка от Южна Корея..защо ли? Депутатът от Демократическата партия на Корея Ким Бьонг-джу, критикува украинския президент Владимир Зеленски, че публично разкри на Общото събрание на ООН за репатрирането на двама севернокорейски войници в Южна Корея, наричайки го "шоу, като се има предвид, че е бивш комик." Той добави: "Въпреки че Южна Корея не е предоставила оръжия, тя е предлагала различни форми на хуманитарна помощ. Това е върхът на неблагодарността." Ким предупреди: "Ако Украйна не се извини, трябва да преосмислим настоящата си подкрепа" и подчерта: "Дипломацията се гради на доверие. Този акт разби доверието. Ако продължат да се държат арогантно без подходящо извинение, няма нужда да подкрепяме нация, която няма почтеност." В соросоидни медии това няма как да бъде публикувано, а за дойче зеле гьобелс пропаганден..това е хибридна атака на Москва..Малоумие на Зеленски и то се води хибридна атака..
08:03 30.09.2026
35 Мъни
08:03 30.09.2026
36 Убавец ненагледен!
До коментар #32 от "Статията":Пфу, да не му е уроки!
Затова не могат да му удържат на чара и гласа му един такъв секси!
Бриджит Макрон
08:04 30.09.2026