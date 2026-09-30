Зеленски: Очакваме добри финансови новини от Брюксел

Украинските власти очакват добри финансови новини от Брюксел през идните дни, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, съобщи БТА.

"Благодаря днес на Европейската комисия, на Европейския съюз, че подготвя решение за следващия транш финансова помощ. Миналата седмица получихме 3,3 милиарда евро за оръжия, а през идните дни очакваме още добри финансови новини от Брюксел - конкретно за помощ за бюджета, друг транш...", каза Зеленски.

Украинският лидер отбеляза, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Банката има широко сътрудничество с Украйна и подкрепя енергийния сектор на страната и защитата на критична инфраструктура, заяви Володимир Зеленски.

"Друга област на съвместната ни работа е подкрепата за износа ни и производителите ни, включително фермери и производителите на селскостопанска продукция. Споразумяхме се да разширим тази област", каза Зеленски.

Едно дете бе убито и петима души бяха ранени рано днес в Киев и околностите му при руски въздушни удари, заявиха тази сутрин украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Избухнаха пожари, които засегнаха частни домове, намиращи се близо до магазин и склад в Киев, съобщи в комуникационното приложение "Телеграм" Виталий Кличко. Очевидец заяви пред Ройтерс, че е чул експлозии в града.

Ръководителят на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко заяви в "Телеграм", че руска атака с ракети и дронове е отнела живота на дете и е ранила трима души в района на Киев, като са били също така нанесени щети на инфраструктурни обекти, къщи, складове и автомобили.