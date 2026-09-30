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Зеленски: Очакваме добри финансови новини от Брюксел
  Тема: Украйна

Зеленски: Очакваме добри финансови новини от Брюксел

30 Септември, 2026 07:06 889 36

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  • володимир зеленски

Украинският лидер отбеляза, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие

Зеленски: Очакваме добри финансови новини от Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските власти очакват добри финансови новини от Брюксел през идните дни, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, съобщи БТА.

"Благодаря днес на Европейската комисия, на Европейския съюз, че подготвя решение за следващия транш финансова помощ. Миналата седмица получихме 3,3 милиарда евро за оръжия, а през идните дни очакваме още добри финансови новини от Брюксел - конкретно за помощ за бюджета, друг транш...", каза Зеленски.

Украинският лидер отбеляза, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Банката има широко сътрудничество с Украйна и подкрепя енергийния сектор на страната и защитата на критична инфраструктура, заяви Володимир Зеленски.

"Друга област на съвместната ни работа е подкрепата за износа ни и производителите ни, включително фермери и производителите на селскостопанска продукция. Споразумяхме се да разширим тази област", каза Зеленски.

Едно дете бе убито и петима души бяха ранени рано днес в Киев и околностите му при руски въздушни удари, заявиха тази сутрин украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Избухнаха пожари, които засегнаха частни домове, намиращи се близо до магазин и склад в Киев, съобщи в комуникационното приложение "Телеграм" Виталий Кличко. Очевидец заяви пред Ройтерс, че е чул експлозии в града.

Ръководителят на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко заяви в "Телеграм", че руска атака с ракети и дронове е отнела живота на дете и е ранила трима души в района на Киев, като са били също така нанесени щети на инфраструктурни обекти, къщи, складове и автомобили.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    48 1 Отговор
    Брюксел вече няма от къде да получи добри финансови новини за себе си. Съответно, няма как да получиш такива и ти. Свиквай.

    Коментиран от #23

    07:08 30.09.2026

  • 2 Баце

    43 0 Отговор
    Винаги съм чувал, че от просия се изкарват сериозни пари, никога не съм го вярвал, сега обаче...

    Коментиран от #34

    07:10 30.09.2026

  • 3 УРСУЛА И РУМЕН

    33 1 Отговор
    Ще ни съблечат до голо.

    07:11 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БАНДЕРИТЕ СА НАЕМНИЦИ

    29 0 Отговор
    Воюват докато им плащат.

    07:15 30.09.2026

  • 6 Нико

    33 0 Отговор
    Наскоро чух в интервю при Такър Карлсън,че олигарсите (евреи)в Украйна крадат точно тези помощи от Европа и си ги внасят в банки в Израел. Така че .........

    07:17 30.09.2026

  • 7 Отговорът

    29 0 Отговор
    Европа - касичка

    07:17 30.09.2026

  • 8 Този индивид

    34 0 Отговор
    е пълно олицетворение на нашенската поговорка: "С чужда пита помен прави...". С какви очи иска непрекъснато и постоянно "дайте пари, дайте оръжия..."? Наглостта му и безсрамието му нямат граници и недейте казва, че се бори за свободата и демокрацията на страната си и претендира, че пази цяла Европа! Няма такова нещо! Единственото, за което се бори е личното му благополучие и безпрецедентно забогатяване и спасяване на собствената си кожица... Другото е общи приказки за заблуда на наивниците в Европа...

    07:18 30.09.2026

  • 9 Слуга на народа

    32 0 Отговор
    Зеленото колко брутално се подиграва с европейците и с украинците. Как превъзбудено се хвали, че ще докопа още милиарди за себе си и шайката около него. Направо му светят очичките.

    Коментиран от #28

    07:18 30.09.2026

  • 10 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    На вашите заповеди и желания наркозавимр палячо

    07:19 30.09.2026

  • 11 НЕ Е ЛУД

    21 1 Отговор
    Който яде баницата, е казал народа.
    Луд е който му я дава.

    07:20 30.09.2026

  • 12 зелена миризлива тениска

    14 1 Отговор
    Брадатото джудже Стори Пакост доволно потрива ръчички предвкусвайки новите траншове .

    07:23 30.09.2026

  • 13 Розовото пони зеля

    18 0 Отговор
    Добрите новини са, че Брюксел фалира, можеш да им посвириш на пияно ти си знаеш как, па може да ти подхвърлят некой левец.

    07:24 30.09.2026

  • 14 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА

    21 1 Отговор
    Чрез кражбите и наркоманията всъщност Зеленски защитавал европейските ценности.

    07:25 30.09.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    17 0 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    07:26 30.09.2026

  • 16 Хе хе...

    14 0 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с над две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За постигането на тази благородна цел ЕсеС и нато изгориха близо два трилиона кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики.
    Но явно това не са всички добри новини...

    07:32 30.09.2026

  • 17 добри новини

    9 0 Отговор
    Обсъжда се всяка държава да даде и да съберем 100 мрдд евр. за Украйна по спешност за зимен пакет.

    07:33 30.09.2026

  • 18 Агата

    15 0 Отговор
    Както казват едни Австрийски медии-НАЙ БОГАТИЯ ПРОСЕКА В ЕВРОПА

    07:35 30.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Полигон Украйна

    10 0 Отговор
    Този мошеник пак разменя живота но Украинците за помощи за полигона на НАТО

    07:37 30.09.2026

  • 21 Оръжия ще има

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оръжия за Украйна":

    а държава?

    07:37 30.09.2026

  • 22 Розовото пони зеля

    8 0 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    07:41 30.09.2026

  • 23 ЕС е сила..

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    има ли сме бол пари, дали сме..
    но ще получим нещо в замяна — храни и продукти и др обогатени с витамини и минерали...

    07:41 30.09.2026

  • 24 🤓🤓🤓🤓

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оръжия за Украйна":

    СЪБУЖДАЙ СЕЕЕЕ, СТИГА СЪНУВА..........!!!!

    07:42 30.09.2026

  • 25 дискотека укрия

    5 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    07:42 30.09.2026

  • 26 Дудов

    4 0 Отговор
    Зеленски потрива ръчички - пак ще захлеби.А и неговите "съпортъри" ще гепят отново мангизи от общата еврокаса.Нека бунаците да плащат

    07:49 30.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А през това време

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Слуга на народа":

    Украйна от близо 50 милиона се стопи на 18 милиона и продължава да се топи след всяка добра финансова новина. Като вече загуби четвърт от теритирията си и едно море! И е напът да загуби и второто море

    07:50 30.09.2026

  • 29 млад еврас

    3 0 Отговор
    Еврастите вървят по пътя на САЩ и затъват в заеми, само дето ни петрол, ни газ, ни някви ресурси има европа, ни петро долар нищо, зеро, кръгла нула даже под нулата, нещо замислят и няма да е добре за народите, ама да видим до де ша го докарат, до извиване на вратове май ще се стигне, че глада е по силен от тока, ще поживеем ще видим.

    07:51 30.09.2026

  • 30 Наглец

    2 0 Отговор
    Едно дребно брадато зло броди из европа

    07:53 30.09.2026

  • 31 РОБИ , НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ

    2 0 Отговор
    УУРСУЛАНТИТЕ ОТ БРЮКСЕЛСКАТА ФАШПСИХИАТРИЯ ЩЕ НИ ЦОЦАТ ДА ИМ ИЗДЪРЖАМЕ ВОЙНАТА ДОКАТО НЕ ИМ ВИДИМ СМЕТКАТА .
    ТЕЯ НАГЛИ КРАДЦИ НИ ПРЕВЪРНАХА В РОБИ ЗА ТЯХНАТА ВОЙНА , РАБОТИМ ЗА ТЯХ ЗА ВОЙНАТА ИМ . ОГРАБИХА ВСИЧКИТЕ НИ ПАРИ ! ПЛАЩАТ НА УУКРОХУНТАДЖИИТЕ ДА ВОЮВАТ С РУСИИЯ ВМЕСТО ТЯХ ,С НАШИТЕ ПАРИ!
    НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ТЕЯ ИИЗРОДСКИ ИИДИОТИ , ДА ГИ НАТИКАМЕ ПО ЗЗАТВОРИТЕ !

    07:54 30.09.2026

  • 32 Статията

    0 0 Отговор
    е поредната дотегнала ни, изтъркана новина.
    Но пък снимката поне си я бива:)

    Коментиран от #36

    07:58 30.09.2026

  • 33 нови хартишки в които вярват за стойност

    0 0 Отговор
    ЕС одобри ли новите картинки които ви питаха,че трябва да се отпечатват нови парички.,че свършиха старите.Стимулирай инфлацията и обирай народите.После се прави на ку-ку и ще ти бачкат вечно за нищо.Оставяш ги без спестявания и тогава диктуваш и контролираш целия им живот.Дори се записват сами на фронта...

    08:03 30.09.2026

  • 34 арогантни

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баце":

    непочтени..така кръсти украинска нация генерал в оставка от Южна Корея..защо ли? Депутатът от Демократическата партия на Корея Ким Бьонг-джу, критикува украинския президент Владимир Зеленски, че публично разкри на Общото събрание на ООН за репатрирането на двама севернокорейски войници в Южна Корея, наричайки го "шоу, като се има предвид, че е бивш комик." Той добави: "Въпреки че Южна Корея не е предоставила оръжия, тя е предлагала различни форми на хуманитарна помощ. Това е върхът на неблагодарността." Ким предупреди: "Ако Украйна не се извини, трябва да преосмислим настоящата си подкрепа" и подчерта: "Дипломацията се гради на доверие. Този акт разби доверието. Ако продължат да се държат арогантно без подходящо извинение, няма нужда да подкрепяме нация, която няма почтеност." В соросоидни медии това няма как да бъде публикувано, а за дойче зеле гьобелс пропаганден..това е хибридна атака на Москва..Малоумие на Зеленски и то се води хибридна атака..

    08:03 30.09.2026

  • 35 Мъни

    0 0 Отговор
    Убеден съм, че като свърши войната, Украйна ще има най-много милиардери на глава от населението.

    08:03 30.09.2026

  • 36 Убавец ненагледен!

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Статията":

    Пфу, да не му е уроки!
    Затова не могат да му удържат на чара и гласа му един такъв секси!

    Бриджит Макрон

    08:04 30.09.2026

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