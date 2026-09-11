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Горещините променят пазара: Климатикът вече не е лукс, а необходимост

Горещините променят пазара: Климатикът вече не е лукс, а необходимост

11 Септември, 2026 13:21 452 8

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Едва 20% от европейските домакинства разполагат с климатици

Горещините променят пазара: Климатикът вече не е лукс, а необходимост - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Продължителните горещи вълни променят отношението на европейците към климатизацията. Технология, която доскоро се възприемаше като допълнителен комфорт в голяма част от континента, постепенно се превръща в необходимост за все повече домакинства.

Тенденцията се ускорява след поредните периоди на екстремно високи температури в Европа. Семейства, които традиционно са разчитали на отворени прозорци, вентилатори и дебелите стени на сградите, все по-често монтират климатици като защита от жегите.

Според анализ на BRG Building Solutions търсенето на охладителни системи расте в различни части на Европа, включително Германия, Франция, Великобритания и Испания. Причината е, че температури над 40 градуса вече се наблюдават при горещи вълни в редица европейски държави, а в отделни райони са отчетени стойности близо до 44 градуса.

Европа не е строена за климатизация

В продължение на десетилетия Европа остава един от развитите региони с относително слабо разпространение на домашната климатизация. Значителна част от жилищния фонд е проектирана преди всичко за запазване на топлината през студените зими, а не за продължителни периоди с екстремни летни температури.

В момента климатик има приблизително в 20% от европейските домакинства, докато в САЩ делът е близо до 90%, посочва BRG. Огромната разлика показва и потенциала за растеж на европейския пазар.

Инсталирането на климатична система обаче невинаги е лесно. В много европейски градове действат строги правила за опазване на историческите сгради. При апартаментите може да е необходимо разрешение за поставяне на външно тяло, а старите сгради понякога се нуждаят от скъпи промени в електрическата или конструктивната инфраструктура.

Продажбите растат

Производителите вече усещат промяната в потребителското поведение. Компании като Samsung, LG Electronics, Midea и Mitsubishi Electric отчитат силно търсене в Европа.

Според данните, цитирани от BRG, през май онлайн продажбите на климатици на Midea в Германия са се увеличили с 37% на годишна база, а доставките на компанията за Испания и Франция са нараснали със 108%.

Ръстът вече не се ограничава до традиционно горещите части на Южна Европа. Все по-сериозно търсене има в Германия, Великобритания, Белгия и Нидерландия.

Здравето се превръща във водещ фактор

Промяната не е свързана единствено с желанието за повече комфорт. Продължителното излагане на екстремни температури увеличава риска от обезводняване, топлинно изтощение, топлинен удар и сърдечносъдови проблеми. Особено уязвими са възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания.

Проблем представляват и високите нощни температури по време на горещи вълни, тъй като организмът получава по-малко възможности да се възстанови след дневната жега.

Така за част от европейските домакинства решението за покупка на климатик постепенно се превръща от въпрос на начин на живот в решение, свързано със здравето.

Ново предизвикателство за електропреносните мрежи

Масовото навлизане на климатици поставя и друг въпрос: може ли европейската енергийна инфраструктура да издържи на увеличеното потребление?

По време на последните горещи вълни търсенето на електроенергия в големите европейски икономики се е увеличило, след като милиони домакинства и предприятия са включили системите си за охлаждане. Това оказва влияние и върху цените на електроенергията на едро.

Засега охлаждането представлява сравнително малка част от общото потребление на електричество в Европа. С увеличаването на броя на климатиците обаче ще нараства необходимостта от инвестиции в електропреносните мрежи, възобновяеми източници, съхранение на енергия и високоефективни системи.

Слънчевата енергия има естествено предимство в това отношение, тъй като производството ѝ е високо именно през дневните часове, когато температурите и потреблението за охлаждане достигат пикови стойности.

Купувачите вече търсят не просто климатик

Променят се и изискванията на потребителите. Цената на електроенергията остава важен фактор и все повече домакинства търсят инверторни климатици, интелигентни термостати и термопомпи, които могат да осигуряват както отопление, така и охлаждане.

За производителите това отваря сериозен пазар. Потребителите все по-често очакват една система да комбинира охлаждане, отопление, пречистване на въздуха и връзка с технологии за интелигентен дом.

Климатизацията обаче не е единственото решение срещу високите температури. По-добрата изолация, външното засенчване, светлоотразителните покриви, повече дървета в градовете, естествената вентилация и проектирането на сгради, адаптирани към по-горещ климат, също могат да ограничат температурата в помещенията и потреблението на електроенергия.

Комбинацията между ефективни климатични технологии и пасивни методи за охлаждане се очертава като един от ключовите инструменти за адаптацията на Европа към все по-горещите лета.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    6 0 Отговор
    Урбанизирани глупаци.
    На село не е така.
    Печете си се, в собствен сос!

    Коментиран от #5, #8

    13:24 11.09.2026

  • 2 Трол

    4 0 Отговор
    На всяко ромско семейство трябва да се предостави климатик, защото живеят прекалено нагъсто и са най-заплашени от прегряване.

    13:29 11.09.2026

  • 3 Амадо

    2 0 Отговор
    Мене климатик не ми требе, язе с тоа кредит все сам си притръпнъл да не кажа изтръпнъл

    Коментиран от #6

    13:38 11.09.2026

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    1 0 Отговор
    аз от 20 г имам 4 климатика
    тогаз не бе лукс

    13:42 11.09.2026

  • 5 Гард Ероб

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    На село също съм с климатици.

    14:02 11.09.2026

  • 6 За тебе знаем

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Амадо":

    Тебе тъщата те е навряла у мазето, да ти е хладно

    14:07 11.09.2026

  • 7 Ще издържа 3 месеца на топло

    0 0 Отговор
    Щом в ЕС само 20% имат климатик - как да не е лукс?

    14:11 11.09.2026

  • 8 Най- важното !!!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Климатика не бива да се изключва, за да влезе в режим.
    Това се отнася най-вече за режим отопление. Ако е студена зимата, още по-добре. Цената на тока не е важна, и даже ако сметките станат двойни, това е нормално.

    14:18 11.09.2026