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Бивша служителка на ДАНС осъди прокуратурата за 60 000 лева

Бивша служителка на ДАНС осъди прокуратурата за 60 000 лева

21 Септември, 2026 12:14 957 8

  • служителка-
  • данс-
  • прокуратура-
  • съд

Съдът присъди обезщетение за незаконно обвинение в шпионство

Бивша служителка на ДАНС осъди прокуратурата за 60 000 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бивша служителка на Държавна агенция „Национална сигурност“ осъди прокуратурата да ѝ изплати обезщетение от над 28 000 евро заради незаконно обвинение в шпионство и разгласяване на държавна тайна, съобщават от правния портал Defakto.bg. Решението на Софийския градски съд идва след продължило близо пет години безрезултатно разследване, което коства професионалната кариера на дългогодишния главен експерт в агенцията.

Хронология на несъстоятелно разследване

От 2009 година жената, чието име е променено в съдебните актове на Ирина Чакърова, работи в агенцията, като до 2018 година е главен експерт в специализирана дирекция „Контратероризъм и противодействие на екстремистка и противоконституционна дейност“. Проблемите за многократно награждавания експерт започват през декември 2017 година, когато стартира оперативна разработка.

През октомври следващата година е образувано досъдебно производство за шпионство. Служителката е задържана за 24 часа, а в кабинета и жилището ѝ е извършен обиск в присъствието на нейното семейство. Отнет ѝ е достъпът до класифицирана информация, което на практика я лишава от възможността да изпълнява служебните си задължения и я принуждава да напусне системата, за да започне работа като учител.

Прекратяване поради липса на престъпление

След като в продължение на години разследването се води за тежки престъпления, предвиждащи доживотен затвор, през 2023 година обвинението е редуцирано само до разгласяване на държавна тайна. Впоследствие прокуратурата прави опит да прекрати делото поради малозначителност на деянието.

Засегнатата страна обжалва това основание пред съда. През ноември 2024 година Софийският апелативен съд окончателно прекратява производството с категоричния мотив, че деянието изобщо не съставлява престъпление.

Справедливост в съдебната зала

В мотивите си съдът подчертава, че през цялото време обвиняемата е живяла в страх от тежки наказания за престъпление, което не е извършила.

„Когато досъдебното производство е било образувано срещу неизвестен извършител при достатъчно данни за извършено конкретно престъпление, което единствено ищецът би могъл да извърши, ищецът търпи вреди от момента, в който е узнал за образуваното наказателното производство за конкретното престъпление“, се посочва в решението на магистратите, с което се отхвърлят опитите на прокуратурата да не зачете първоначалния период на разследването.

Съдът осъжда държавното обвинение да изплати 25 565 евро неимуществени вреди и 1 662 евро имуществени вреди. Към сумата се добавят законните лихви, възлизащи на около 6 000 евро, както и направените съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДАНС

    10 0 Отговор
    Решихме да се натегнеме на Урсула, като изфабрикуваме нещо срещу колежката, но тя взе че излезе колежка с пенис, и ни оправи!

    Коментиран от #2

    12:18 21.09.2026

  • 2 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДАНС":

    Не знам, знам само, че заради прокурори, съдии и други неграмотни същества българският народ отново ще плаща

    12:25 21.09.2026

  • 3 Чума

    9 1 Отговор
    Малко са! Трябва да бъде възстановена и иплатени всики попуснати залати! 8 години по 25 000 лева при залата около само 2000 лева на месец са си точ 200 000 лева! Близо 100 000 евра! Обезщетението за страх и репресия е точно 55 000 лева, а не 60 хиляди! Виновните да заплатят!

    Коментиран от #4, #6

    12:27 21.09.2026

  • 4 Адвокат

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чума":

    Не! За това трябва да бъде осъден ДАНС като работодател. Прокуратурата правилно е осъдена за обезщетение.

    12:31 21.09.2026

  • 5 Обзървър

    5 1 Отговор
    Коя прокоратура е осъдена, тази на Гусина Пеевски, Нотариусо, Баце, Пепи Хевруто или онази, истинската ,дето я душите 30 ходин?! Та, коя точно т.н. Прокоратура, е осъдена ... За един п иятел питам , не чеее ...

    Коментиран от #8

    12:51 21.09.2026

  • 6 Пенсионер ОСВ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чума":

    И Хоп обещетението паричките за наша сметка..
    Хипотезата дори и ДАНС да го плати техният бюджет от къде е...?
    Те какво произвеждат и продават,краставици домати,тикви..

    12:59 21.09.2026

  • 7 Йеронимус БОШ

    1 0 Отговор
    Защо трябва хората/народа да плащат за некадърността на прокуратурата. Особено на тази прокуратура , чийто шеф прасетата Бойко и Делян сами си избираха !

    13:24 21.09.2026

  • 8 насила дарител

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Обзървър":

    Защо обиждаш хора като Тулупа и Шиши ? Те правят каквото могат. Защо пращаш на вятъра толкоз усилия , които двете прасета хвърлиха заедно през последните 10-15 години ?

    13:27 21.09.2026

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