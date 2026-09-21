Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Балетни обувки, диамантени пръстени и „Кама Сутра“: Лични вещи на Брижит Бардо отиват на търг

Балетни обувки, диамантени пръстени и „Кама Сутра“: Лични вещи на Брижит Бардо отиват на търг

21 Септември, 2026 12:22 570 6

  • бриджит бардо-
  • лични вещи-
  • на търг-
  • актриса

Общо над 280 предмета от наследството на филмовата икона, която почина през 2025 г., ще бъдат предложени за продажба

Балетни обувки, диамантени пръстени и „Кама Сутра“: Лични вещи на Брижит Бардо отиват на търг - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лични вещи на покойната актриса Брижит Бардо - от балетни пантофки Repetto и диамантени пръстени до нейно лично копие на „Кама Сутра“ - ще бъдат разпродадени на търг в Париж, като приходите ще бъдат дарени на нейната благотворителна организация за защита на животните, предадоха Би Би Си и ДПА, цитирани от БТА.

Общо над 280 предмета от наследството на филмовата икона, която почина през 2025 г., ще бъдат предложени за продажба, съобщиха от аукционна къща „Милон“ (Millon). Сред тях има малки фигурки, плюшени играчки и лични спомени.

Предметите са били в имотите на Бардо в Сен Тропе – La Madrague и La Garrigue, както и в нейния апартамент в Париж.

На търга ще бъдат изложени също пишеща машина Olivetti, на която Бардо е написала втория том от своите мемоари, нейни портрети и множество малки предмети от ежедневието.

Очакваните цени варират от 20 до 10 000 евро, като стойността на повечето предмети се оценява на под 100 евро. Приходите от продажбите ще отидат за фондацията „Брижит Бардо“ (Fondation Brigitte Bardot) и за нейния единствен син – Никола-Жак Шарие, уточнява ДПА.

Бардо, която спечели световна слава с филма „И Бог създаде жената“, почина на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст. След като се оттегли от киноиндустрията, тя се посвети изцяло на каузата за хуманно отношение към животните и през 1986 г. основа своята фондация.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 терзиев

    3 1 Отговор
    а за на ламата вещите кога ще има търг? готов съм да платя най високата цена за фалическите символи!

    Коментиран от #2

    12:26 21.09.2026

  • 2 Не мой бре?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "терзиев":

    Има мераклии, дето ще ти ги връчат безплатно!

    12:28 21.09.2026

  • 3 Брейкинг нюз

    2 0 Отговор
    Сега ще и ръфат тленните останки сульо и пульо .Други новини да предложите ?

    12:28 21.09.2026

  • 4 Има и по-зле от еднокнижните

    2 0 Отговор
    Скоро ми попадна едно блиц интервю на Мадам В. Гостът и спомена, че това била любимата му книга. 😄😄😄😄

    12:28 21.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Като се плати данъка от продаденото печалбата няма да е много голяма ,може дори да закрият частният и зоопарк храната и лечението за тези животни е разхищение на пари чакалите от фондацията няма да плати от джоба си ,вредата емисия , данък и сметки на целият имот и къщата и на база парите които са и в банката след и преди придобиване на имот може да се загуби дори и имота тя е завещала на фондация значи почти всичко отива в държавата хазна данъчните са най голямата легална мафия заедно с нотариус и там се плаща солено .

    12:46 21.09.2026