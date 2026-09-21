Първи проблеми за iPhone 18 Pro

Най-новият флагмански модел на Apple създаде неочаквана пречка за шофьорите, които разчитат на кабелна интеграция със смартфони, тъй като първите потребители на iPhone 18 откриват, че устройствата им отказват да установят връзка със старите информационно-развлекателни системи в автомобилите. Въпреки дългогодишното схващане, че Apple CarPlay има явно предимство по отношение на стабилността в сравнение с конкурентните платформи, собствениците, които преминават към новия хардуер, се сблъскват с внезапни прекъсвания на връзката. Мултимедийните системи на широк спектър от марки и модели изобщо не разпознават новосвързаното устройство, което оставя шофьорите без карти, стрийминг на медийно съдържание или интерфейси за навигация.

Телеметричните данни, стоящи зад тези проблеми, сочат директно към проблеми с разпознаването на протоколите в автомобилите, които преди това са били съвместими с по-стари поколения iPhone. Софтуерът за инфоразвлечения често се затруднява при опит да инициира нова сесия, докато запазва старите параметри за сдвояване от предишни профили на устройства. Иронично е, че докато фабрично доставените USB-C кабели работят безпроблемно веднага след изваждането от опаковката за обикновено зареждане, те често предизвикват грешки в свързването в конкретни портове на автомобилите, принуждавайки собствениците да експериментират с кабели за данни от трети страни или физически адаптери, за да преодолеят разликата в поколенията на хардуера.

Докато шофьори и технологични ентусиасти обменят опит в онлайн форуми, се появиха няколко импровизирани решения за възстановяване на свързаността в купето. Изтриването на старите профили на устройствата директно от главното устройство на колата често изчиства електронния кеш, необходим за безпроблемно установяване на връзка, макар че упоритите хардуерни странности са подтикнали много разочаровани шофьори към безжични CarPlay адаптери. Въпреки че Apple запазва мълчание по въпроса, анализаторите от бранша очакват предстоящ софтуерен пач да отстрани тези начални проблеми.