Оставено без надзор 3-годишно дете си игра със запалка и подпали къща в Плевенско, бебе пострада

Голям пожар с пострадали избухна в Плевенско, съобщиха от полицията.

На 18 септември е подаден сигнал за горяща къща в село Ореховица. Пожарът е потушен. Установено е, че в една от стаите на къщата е имало оставени без надзор малки деца.

3-годишен се е заиграл със запалка и е запалил перде на прозорец. В пожара са изгорели покривната конструкция - около 70 кв.м., и са нанесени значителни материални щети по цялата сграда.

При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете.

Мъжът е настанен за лечение в клиника е Плевен - без опасност за живота. В Спешния медицински център е транспортирано и петмесечно момиченце, което вдишало дим и токсични пари.

Бебето е настанено в детско отделение за наблюдение, без опасност за живота. По случая се води разследване.