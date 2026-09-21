Оставено без надзор 3-годишно дете си игра със запалка и подпали къща в Плевенско, бебе пострада

Голям пожар с пострадали избухна в Плевенско, съобщиха от полицията.
На 18 септември е подаден сигнал за горяща къща в село Ореховица. Пожарът е потушен. Установено е, че в една от стаите на къщата е имало оставени без надзор малки деца.
3-годишен се е заиграл със запалка и е запалил перде на прозорец. В пожара са изгорели покривната конструкция - около 70 кв.м., и са нанесени значителни материални щети по цялата сграда.
При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете.
Мъжът е настанен за лечение в клиника е Плевен - без опасност за живота. В Спешния медицински център е транспортирано и петмесечно момиченце, което вдишало дим и токсични пари.
Бебето е настанено в детско отделение за наблюдение, без опасност за живота. По случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хорейшо
Коментиран от #3
12:29 21.09.2026
2 малко му е
Коментиран от #4
12:56 21.09.2026
3 Мюмюн от съседното село
До коментар #1 от "Хорейшо":Ай то дубре чи чавето ни сгуряло иначи ши няма децки и помушти
13:19 21.09.2026
4 Яяяяяяя
До коментар #2 от "малко му е":Самонаранил, не се е порязал от стъклата на прозореца, като че ли е искал да си пререже вените, така го описват писарушките
13:23 21.09.2026