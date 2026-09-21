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Оставено без надзор 3-годишно дете си игра със запалка и подпали къща в Плевенско, бебе пострада

Оставено без надзор 3-годишно дете си игра със запалка и подпали къща в Плевенско, бебе пострада

21 Септември, 2026 12:16 579 4

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  • плевенско

В пожара са изгорели покривната конструкция - около 70 кв.м., и са нанесени значителни материални щети по цялата сграда

Оставено без надзор 3-годишно дете си игра със запалка и подпали къща в Плевенско, бебе пострада - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голям пожар с пострадали избухна в Плевенско, съобщиха от полицията.

На 18 септември е подаден сигнал за горяща къща в село Ореховица. Пожарът е потушен. Установено е, че в една от стаите на къщата е имало оставени без надзор малки деца.

3-годишен се е заиграл със запалка и е запалил перде на прозорец. В пожара са изгорели покривната конструкция - около 70 кв.м., и са нанесени значителни материални щети по цялата сграда.

При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете.

Мъжът е настанен за лечение в клиника е Плевен - без опасност за живота. В Спешния медицински център е транспортирано и петмесечно момиченце, което вдишало дим и токсични пари.

Бебето е настанено в детско отделение за наблюдение, без опасност за живота. По случая се води разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хорейшо

    6 0 Отговор
    Освен на изгоряло, понамирисва и на.... цuгaнcka работа.

    Коментиран от #3

    12:29 21.09.2026

  • 2 малко му е

    2 1 Отговор
    било самонараняването на глупака.

    Коментиран от #4

    12:56 21.09.2026

  • 3 Мюмюн от съседното село

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хорейшо":

    Ай то дубре чи чавето ни сгуряло иначи ши няма децки и помушти

    13:19 21.09.2026

  • 4 Яяяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "малко му е":

    Самонаранил, не се е порязал от стъклата на прозореца, като че ли е искал да си пререже вените, така го описват писарушките

    13:23 21.09.2026

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