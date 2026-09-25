Голям пожар в Бяла, призоваха жителите да не излизат

Извънредна ситуация вдигна на крак огнеборците в град Бяла, след като в стопанския двор на населеното място избухна пожар с изключително висока степен на опасност, съобщиха от общинската администрация.

Местните власти и спешните служби реагираха незабавно с остър апел към населението за спазване на пълна безопасност.

Всички граждани, които се намират в близост до засегнатия район, са призовани да останат по домовете си, да не излизат на открито и в никакъв случай да не се доближават до периметъра на огъня.

От ключово значение в момента е хората да следват стриктно указанията на компетентните органи и да не възпрепятстват по никакъв начин движението на специализираната техника.

Апелира се за бързо разпространение на информацията сред жителите в района, за да се гарантира сигурността на всички и да се осигури свободен достъп за пристигащите противопожарни екипи.