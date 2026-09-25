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Голям пожар в Бяла, призоваха жителите да не излизат

Голям пожар в Бяла, призоваха жителите да не излизат

25 Септември, 2026 15:41 904 10

  • пожар-
  • бяла

От ключово значение в момента е хората да следват стриктно указанията на компетентните органи и да не възпрепятстват по никакъв начин движението на специализираната техника

Голям пожар в Бяла, призоваха жителите да не излизат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Извънредна ситуация вдигна на крак огнеборците в град Бяла, след като в стопанския двор на населеното място избухна пожар с изключително висока степен на опасност, съобщиха от общинската администрация.

Местните власти и спешните служби реагираха незабавно с остър апел към населението за спазване на пълна безопасност.

Всички граждани, които се намират в близост до засегнатия район, са призовани да останат по домовете си, да не излизат на открито и в никакъв случай да не се доближават до периметъра на огъня.

От ключово значение в момента е хората да следват стриктно указанията на компетентните органи и да не възпрепятстват по никакъв начин движението на специализираната техника.

Апелира се за бързо разпространение на информацията сред жителите в района, за да се гарантира сигурността на всички и да се осигури свободен достъп за пристигащите противопожарни екипи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 0 Отговор
    Заприлича на Украйна и тук.

    Коментиран от #5

    15:45 25.09.2026

  • 2 бг роб

    3 2 Отговор
    поздравяват с фойерверки регресивен мунчо!

    15:50 25.09.2026

  • 3 Византиец

    9 0 Отговор
    Ако напишете за коя Бяла става въпрос ще е чудно.

    Коментиран от #10

    15:52 25.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ПО СКОРО НА ....ФЕСТИВАЛА В МОНТРЬО
    СМОК🗣 ОН ДЪ УОТЪЪР

    15:55 25.09.2026

  • 6 ......-

    1 0 Отговор
    Баширов и Петров да са се навъртали наоколо ?


    Така и не видях какво се е запалило.

    Ако са тро.ти-лови консерви на др.Гърбарев,всичко е ясно.

    15:55 25.09.2026

  • 7 А бе

    4 0 Отговор
    Бяла - Русе гори фибрант

    15:56 25.09.2026

  • 8 Кина

    1 0 Отговор
    Султан Баязит го отразявате а връщането на южна добруджа не приемате...,!! Как не ви е СРАМ..?

    16:02 25.09.2026

  • 9 ПЪЛНА СРАМОТА !!!

    2 3 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВИЦА ИЗГОРИХА ДЪРЖАВАТА НИ .ТОВА СА ЕДНИ ПРЕДАТЕЛИ !!!

    16:06 25.09.2026

  • 10 Казвам

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Византиец":

    Има само един град Бяла, на морето е село.

    16:20 25.09.2026

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