Голям пожар в Бяла, призоваха жителите да не излизат

Извънредна ситуация вдигна на крак огнеборците в град Бяла, след като в стопанския двор на населеното място избухна пожар с изключително висока степен на опасност, съобщиха от общинската администрация.
Местните власти и спешните служби реагираха незабавно с остър апел към населението за спазване на пълна безопасност.
Всички граждани, които се намират в близост до засегнатия район, са призовани да останат по домовете си, да не излизат на открито и в никакъв случай да не се доближават до периметъра на огъня.
От ключово значение в момента е хората да следват стриктно указанията на компетентните органи и да не възпрепятстват по никакъв начин движението на специализираната техника.
Апелира се за бързо разпространение на информацията сред жителите в района, за да се гарантира сигурността на всички и да се осигури свободен достъп за пристигащите противопожарни екипи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
15:45 25.09.2026
2 бг роб
15:50 25.09.2026
3 Византиец
Коментиран от #10
15:52 25.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "честен ционист":ПО СКОРО НА ....ФЕСТИВАЛА В МОНТРЬО
СМОК🗣 ОН ДЪ УОТЪЪР
15:55 25.09.2026
6 ......-
Така и не видях какво се е запалило.
Ако са тро.ти-лови консерви на др.Гърбарев,всичко е ясно.
15:55 25.09.2026
7 А бе
15:56 25.09.2026
8 Кина
16:02 25.09.2026
9 ПЪЛНА СРАМОТА !!!
16:06 25.09.2026
10 Казвам
До коментар #3 от "Византиец":Има само един град Бяла, на морето е село.
16:20 25.09.2026