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Руските сили навлизат все по-дълбоко в Доброполе, защитавано от „Азов“, а ситуацията за ВСУ се усложнява
  Тема: Украйна

Руските сили навлизат все по-дълбоко в Доброполе, защитавано от „Азов“, а ситуацията за ВСУ се усложнява

24 Септември, 2026 17:06 1 308 43

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  • всу

Според източници на hromadske десетки руски военнослужещи са проникнали в различни части на града, докато „Азов“ определя явлението като спорадично

Руските сили навлизат все по-дълбоко в Доброполе, защитавано от „Азов“, а ситуацията за ВСУ се усложнява - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски военнослужещи са проникнали на отделни места в Доброполе, Донецка област, като според украински военни ситуацията се е влошила през последния месец. За това съобщава hromadske, позовавайки се на двама свои източници, запознати със ситуацията на фронта, предава News.bg.

Един от военнослужещите твърди, че до 50 руски войници са успели да проникнат предимно в северните и източните части на града, като отделни групи са достигнали и до по-задни райони и Святогоровка. По думите му руснаците все още не са предприели щурм, а украински подразделения, включително силите на „Скала“, провеждат операции по откриване и поразяване на проникналите групи.

Друг украински военен описва придвижването на малки руски групи по двойки. Според него целта на подобни прониквания е да се създаде напрежение и хаос в украинския тил. Присъствието на руски войници зад отбранителните линии затруднява и работата на операторите на дронове, които са сред основните средства за поразяване на руски сили.

В същото време официалната позиция на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, който отговаря за отбраната на Доброполе, е по-сдържана. От корпуса заявяват, че проникванията имат единичен характер и не представляват системен проблем. Според „Азов“ повечето руски групи се откриват и унищожават още по подстъпите към града, а проникналите по-навътре военнослужещи се издирват при контрасаботажни операции.

От корпуса подчертават, че към момента проникванията не представляват непосредствена заплаха за отбраната на града. В същото време от „Азов“ признават, че ако подобни опити не бъдат своевременно засичани и предотвратявани, те могат да усложнят отбранителните действия.

Украинската страна посочва, че противодействието включва укрепена отбранителна линия, многоешелонна система за огнево поразяване, контрол на подстъпите към Доброполе и контрасаботажни операции. „Скала“ от август е под оперативното командване на корпуса „Азов“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО БРАТУШКИ

    43 6 Отговор
    ПО ТОЗИ ПОВОД КЕ ПИЙНУВАМ ЗА ВАШЕ ЗДРАВЕ.

    17:07 24.09.2026

  • 2 Глистав въшкар

    46 7 Отговор
    Не схващам, нали оня ден Украйна срина Москва до основи?

    Коментиран от #14, #23

    17:07 24.09.2026

  • 3 сюндюк

    39 5 Отговор
    След месец в Украйна ще е --10. градуса ..! Предстои масиран удар по енергийни пътища , инфраструктура и пощенски клонове..! Без ток , без въглища и дърва и без наркотици на фронта филма приключва..!

    Коментиран от #11

    17:10 24.09.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    45 4 Отговор
    С две думи, украинците пак ядат бой.

    17:11 24.09.2026

  • 5 Зеленски

    27 3 Отговор
    Манол Глишев да идва да помага. Като вие като чакал, руснаците ще се оплашат. Ама ще е за малко, щото артилерията, ФАБовете и дроновете ще го направят труден за рисуване.

    17:11 24.09.2026

  • 6 Всичко от московия е лъжа и измама !

    5 34 Отговор
    Пускат ги в капана, унищожават ги и чакат нова порция могилници. И така 4 години вече.

    Коментиран от #31

    17:12 24.09.2026

  • 7 Kaлпазанин

    25 3 Отговор
    Нали вчера бяха освободили едно село какво стана пак бря ,язовци .не дойде ли време тиквата на зеления да пътува за Кремъл като пратка в кутия с лед ,те ще са ни най малкия проблем урсулианците магарета и кокошки какво решиха ,зимата студена ли ще е и кога оня тъпоуггер Рюте ще влиза в Русия за да ни затрие

    17:12 24.09.2026

  • 8 Къде се скри коалицията на жеЛаещите?

    32 3 Отговор
    Уж Украйна печели войната, а руснаците напредват към Киев!

    17:13 24.09.2026

  • 9 Гост

    28 2 Отговор
    Начини, ясно. Азов приключи! Еденично проникване! Колко пък да е еденично, м?

    17:13 24.09.2026

  • 10 ЛЕ о ПА р Д🐱

    3 23 Отговор
    когато цъфнат теменугите , и работите тръгнат зле.......на СИВ и другите, разтуряй СЕСЕРЕ

    Коментиран от #16

    17:13 24.09.2026

  • 11 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!

    10 22 Отговор

    До коментар #3 от "сюндюк":

    Миналата година имаше температури по-ниски от -20 градуса, по миналата също, по по миналата също беше много студено, по по по миналата година цяла Европа щеше да умре от студ и да си ядат хората хамстерите ....

    Нещо ново ще измислите ли или това ви е тавана.

    Коментиран от #21

    17:16 24.09.2026

  • 12 СИИИЧКО Е НА РЕШЕТО В

    16 3 Отговор
    УКРИЯ.......

    17:16 24.09.2026

  • 13 Въпросче

    10 4 Отговор
    А Киев коги?

    Коментиран от #27

    17:16 24.09.2026

  • 14 !!!?

    7 19 Отговор

    До коментар #2 от "Глистав въшкар":

    Ние пък знаем от Копейките, че Путлер е вече в Киев...!

    Коментиран от #28

    17:18 24.09.2026

  • 15 Руските имат страшни лопатки

    16 3 Отговор
    Като тупнат по розовите дупета азов и ги пращат като топка за голф направо в дупките.

    17:19 24.09.2026

  • 16 Доктор Дулитъл

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Още една яка кожена процедура и от леопард ще станеш лъвица в брюкселските кабинки мърляв котарако.....

    17:19 24.09.2026

  • 17 Някой

    18 1 Отговор
    Не думай! Четейки статиите по-нагоре оставам с впечатление, че руснаците са в глуха защита пр д Кремъл. А вие какво го говорите?

    17:19 24.09.2026

  • 18 Биби

    5 1 Отговор
    Търсат ичкиа пиенците и са готови се по далече да одат да цуркат ма место шоранье намират олово и джепанье деа!

    17:19 24.09.2026

  • 19 Лондон

    5 16 Отговор
    Само не се уточнява , какво им влиза на руските сили толкова надълбоко , навярно отзад

    17:20 24.09.2026

  • 20 Пусин е най-жалкия цар на московия

    3 22 Отговор
    Външният министър на Полша Радослав Шикорски отговори на Лавров в Съвета за сигурност на ООН: „Сергей, предай на шефа си: стига значи стига“.
    Вече повече от 12 години се опитвате да завземете Донбас и повече от четири - Киев. Спря ви героичната Украйна - страна, чийто БВП е едва една десета от руския. Но БВП на Полша е почти половината от вашия. БВП на Европа е 10 пъти по-голям. БВП на НАТО е 25 пъти по-голям.
    След повече от четири години безсмислена колониална война Путин не е постигнал нищо.
    Русия прибягва до ескалация, защото ръководството ѝ е обзето от паника. Войските и ресурсите привършват, а Кремъл се нуждае от повод за нова мобилизация. Тази ненужна война е убила или ранила 1,5 милиона руснаци.
    Все още можете да убиете много хора, но победа няма да видите. Можете да спрете тази империалистическа война във всеки един момент. Не излагайте Европа и света на по-нататъшна опасност. Спрете да унищожавате бъдещето на Русия.

    Коментиран от #25, #30, #33, #34, #36

    17:20 24.09.2026

  • 21 Европа има късмет

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":

    че последните години са топли зимите, но скоро и това няма да я спаси!

    17:20 24.09.2026

  • 22 До като

    22 0 Отговор
    се кланяте на Бандера и урсулиците атакувайки Русия с дронове ще ядете бой! Ако зеле беше подписал в Истанбул и война нямаше да има ама мерака на англосаксите за световно господство ви побърка!Те ви надянаха "намордника" на шията да воювате за тяхните интереси до като Ви избият "до последният украинец"!

    17:20 24.09.2026

  • 23 ФАКТ

    4 21 Отговор

    До коментар #2 от "Глистав въшкар":

    Сибига към Лавров в Съвета за сигурност на ООН: „Русия искаше да превземе Киев за три дни. Защо Москва гори четири години по-късно?“

    17:20 24.09.2026

  • 24 Нали

    12 0 Отговор
    Имаше контранаступ?

    17:21 24.09.2026

  • 25 Докато тролиш

    16 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":

    Украйна си заминава!

    17:21 24.09.2026

  • 26 Всё в порядке

    4 7 Отговор
    ЕС е предал на Украйна 8 милиарда евро от приходите от замразените руски активи, от които над 3,5 милиарда евро са насочени за закупуване на въоръжение, заяви директорът на департамента за европейски въпроси към руското МВнР Владислав Масленников.

    Коментиран от #37

    17:21 24.09.2026

  • 27 Бай Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Въпросче":

    Кийф коги капитулира украината тоги!

    17:22 24.09.2026

  • 28 Глупости. Той не е в

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    Киев А беше в леглото на Урсула и Кая но след като ги е пробвал разбрал че за нищо не стават и се е прибрал в двореца си в Сочи. Поръчал си е младо 20-годишно ярешко и се е задоволил с него.

    17:22 24.09.2026

  • 29 Удри кУйо

    3 18 Отговор
    Зеленски им навлезе надълбоко на руската гей дружинка ,руските престъпници пищят като жени

    Коментиран от #39

    17:23 24.09.2026

  • 30 ЕЛЕМЕНТАРЕН СИ

    13 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":

    НАЧИ УЖ 404 Е САМА А ИЗРЕЖДАШ ЦЯААЛО НАТО.....ЕМИ ТВА СИЛНО И БОГАТО НАТО ЩО ОЩЕ НЕ Е ПРЕВЗЕЛО МАЦКВА.....А......

    17:23 24.09.2026

  • 31 Само дето капана

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    е поставен от руснаците и са направили чувал на Доброполе и вътре гинат като въшки азовци и весеушници, пълнят чувалите и пак при размяната ще са 1000++ към 0 в полза на руснаците.

    17:23 24.09.2026

  • 32 Факт

    3 15 Отговор
    Миналата седмица във волчанск руски терористи 4 хиляди изгоряха като бала сено, украинците ин направиха капана чувал

    17:25 24.09.2026

  • 33 къде са танковете ТИГР, ЛЕОПАРД

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":

    ......ония фреските кви бяха и ингилизките танкове деса и абрамсите де са що фъ 16 не лети над ссср.....де са тия свръхоружия

    17:25 24.09.2026

  • 34 Цеко

    1 12 Отговор

    До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":

    Абе так си е.Колко много руска смрадт измре за нищо.

    17:26 24.09.2026

  • 35 бай Ставри

    9 0 Отговор
    Слава России !! Ще си сипя !

    17:26 24.09.2026

  • 36 Леле, леле

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":

    голяма смелост, малка дудутка! После да няма рев че неправилно са го разбрали...

    17:27 24.09.2026

  • 37 Така е,

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Всё в порядке":

    ЕС ще ги връща барабар с лихвите...

    17:30 24.09.2026

  • 38 Привет

    5 2 Отговор
    Доброполе отдавна е Руски

    17:36 24.09.2026

  • 39 Не съм фен на

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Удри кУйо":

    Путин. Но се информирам и разбирам че той е сменил няколко жени и има деца от тях точно като мен. И това противоречи на твоите твърдения които важат за болшинството мъжки в кавички лидери на европейската комисия и водещи такива в Европейския съюз.
    Лъжеш но действителността е съвсем различна и не можеш да ни заблудиш

    17:39 24.09.2026

  • 40 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 4 Отговор
    . Настоящият конфликт в Украйна (град Доброполие)В контекста на текущата война в Украйна, руските сили се концентрират и подготвят действия близо до град Доброполие (на български често изписвано и като Добро поле), разположен в Донецка област.

    Контекст: Според доклади на Института за изследване на войната (ISW), руската армия формира мащабни механизирани съединения („брониран юмрук“) в този сектор.

    Цел: Очаква се тези сили да бъдат използвани за бъдещи механизирани атаки, насочени към подстъпите на Славянско-Краматорската агломерация. Засега няма информация за успехи на руснаците в това направление.

    17:44 24.09.2026

  • 41 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    Нее вярно това, зеления гном каза в краварско, че укрите напредват и скоро ще са в Москва, само още няколко ракети не му стигали за цялата работа.

    17:45 24.09.2026

  • 42 Русия

    2 0 Отговор
    Руските лопати бият лошо и болезнено !!!

    17:51 24.09.2026

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НЕ Е ДОБРОПОЛИЕ
    ....
    А В ДОБРОПОЛСКИЯ КОТЕЛ СИТУАЦИЯТА Е ПЛАЧЕВНА ЗА ФАШИСТИТЕ :)
    ... малка НО СЪЩЕСТВЕНА РАЗЛИКА

    17:53 24.09.2026

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