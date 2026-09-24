Руските сили навлизат все по-дълбоко в Доброполе, защитавано от „Азов“, а ситуацията за ВСУ се усложнява

Руски военнослужещи са проникнали на отделни места в Доброполе, Донецка област, като според украински военни ситуацията се е влошила през последния месец. За това съобщава hromadske, позовавайки се на двама свои източници, запознати със ситуацията на фронта, предава News.bg.

Един от военнослужещите твърди, че до 50 руски войници са успели да проникнат предимно в северните и източните части на града, като отделни групи са достигнали и до по-задни райони и Святогоровка. По думите му руснаците все още не са предприели щурм, а украински подразделения, включително силите на „Скала“, провеждат операции по откриване и поразяване на проникналите групи.

Друг украински военен описва придвижването на малки руски групи по двойки. Според него целта на подобни прониквания е да се създаде напрежение и хаос в украинския тил. Присъствието на руски войници зад отбранителните линии затруднява и работата на операторите на дронове, които са сред основните средства за поразяване на руски сили.

В същото време официалната позиция на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, който отговаря за отбраната на Доброполе, е по-сдържана. От корпуса заявяват, че проникванията имат единичен характер и не представляват системен проблем. Според „Азов“ повечето руски групи се откриват и унищожават още по подстъпите към града, а проникналите по-навътре военнослужещи се издирват при контрасаботажни операции.

От корпуса подчертават, че към момента проникванията не представляват непосредствена заплаха за отбраната на града. В същото време от „Азов“ признават, че ако подобни опити не бъдат своевременно засичани и предотвратявани, те могат да усложнят отбранителните действия.

Украинската страна посочва, че противодействието включва укрепена отбранителна линия, многоешелонна система за огнево поразяване, контрол на подстъпите към Доброполе и контрасаботажни операции. „Скала“ от август е под оперативното командване на корпуса „Азов“.