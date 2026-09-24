Руските сили навлизат все по-дълбоко в Доброполе, защитавано от „Азов“, а ситуацията за ВСУ се усложнява

Руски военнослужещи са проникнали на отделни места в Доброполе, Донецка област, като според украински военни ситуацията се е влошила през последния месец. За това съобщава hromadske, позовавайки се на двама свои източници, запознати със ситуацията на фронта, предава News.bg.
Един от военнослужещите твърди, че до 50 руски войници са успели да проникнат предимно в северните и източните части на града, като отделни групи са достигнали и до по-задни райони и Святогоровка. По думите му руснаците все още не са предприели щурм, а украински подразделения, включително силите на „Скала“, провеждат операции по откриване и поразяване на проникналите групи.
Друг украински военен описва придвижването на малки руски групи по двойки. Според него целта на подобни прониквания е да се създаде напрежение и хаос в украинския тил. Присъствието на руски войници зад отбранителните линии затруднява и работата на операторите на дронове, които са сред основните средства за поразяване на руски сили.
В същото време официалната позиция на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, който отговаря за отбраната на Доброполе, е по-сдържана. От корпуса заявяват, че проникванията имат единичен характер и не представляват системен проблем. Според „Азов“ повечето руски групи се откриват и унищожават още по подстъпите към града, а проникналите по-навътре военнослужещи се издирват при контрасаботажни операции.
От корпуса подчертават, че към момента проникванията не представляват непосредствена заплаха за отбраната на града. В същото време от „Азов“ признават, че ако подобни опити не бъдат своевременно засичани и предотвратявани, те могат да усложнят отбранителните действия.
Украинската страна посочва, че противодействието включва укрепена отбранителна линия, многоешелонна система за огнево поразяване, контрол на подстъпите към Доброполе и контрасаботажни операции. „Скала“ от август е под оперативното командване на корпуса „Азов“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО БРАТУШКИ
17:07 24.09.2026
2 Глистав въшкар
Коментиран от #14, #23
17:07 24.09.2026
3 сюндюк
Коментиран от #11
17:10 24.09.2026
4 РЕАЛИСТ
17:11 24.09.2026
5 Зеленски
17:11 24.09.2026
6 Всичко от московия е лъжа и измама !
Коментиран от #31
17:12 24.09.2026
7 Kaлпазанин
17:12 24.09.2026
8 Къде се скри коалицията на жеЛаещите?
17:13 24.09.2026
9 Гост
17:13 24.09.2026
10 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #16
17:13 24.09.2026
11 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!
До коментар #3 от "сюндюк":Миналата година имаше температури по-ниски от -20 градуса, по миналата също, по по миналата също беше много студено, по по по миналата година цяла Европа щеше да умре от студ и да си ядат хората хамстерите ....
Нещо ново ще измислите ли или това ви е тавана.
Коментиран от #21
17:16 24.09.2026
12 СИИИЧКО Е НА РЕШЕТО В
17:16 24.09.2026
13 Въпросче
Коментиран от #27
17:16 24.09.2026
14 !!!?
До коментар #2 от "Глистав въшкар":Ние пък знаем от Копейките, че Путлер е вече в Киев...!
Коментиран от #28
17:18 24.09.2026
15 Руските имат страшни лопатки
17:19 24.09.2026
16 Доктор Дулитъл
До коментар #10 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Още една яка кожена процедура и от леопард ще станеш лъвица в брюкселските кабинки мърляв котарако.....
17:19 24.09.2026
17 Някой
17:19 24.09.2026
18 Биби
17:19 24.09.2026
19 Лондон
17:20 24.09.2026
20 Пусин е най-жалкия цар на московия
Вече повече от 12 години се опитвате да завземете Донбас и повече от четири - Киев. Спря ви героичната Украйна - страна, чийто БВП е едва една десета от руския. Но БВП на Полша е почти половината от вашия. БВП на Европа е 10 пъти по-голям. БВП на НАТО е 25 пъти по-голям.
След повече от четири години безсмислена колониална война Путин не е постигнал нищо.
Русия прибягва до ескалация, защото ръководството ѝ е обзето от паника. Войските и ресурсите привършват, а Кремъл се нуждае от повод за нова мобилизация. Тази ненужна война е убила или ранила 1,5 милиона руснаци.
Все още можете да убиете много хора, но победа няма да видите. Можете да спрете тази империалистическа война във всеки един момент. Не излагайте Европа и света на по-нататъшна опасност. Спрете да унищожавате бъдещето на Русия.
Коментиран от #25, #30, #33, #34, #36
17:20 24.09.2026
21 Европа има късмет
До коментар #11 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":че последните години са топли зимите, но скоро и това няма да я спаси!
17:20 24.09.2026
22 До като
17:20 24.09.2026
23 ФАКТ
До коментар #2 от "Глистав въшкар":Сибига към Лавров в Съвета за сигурност на ООН: „Русия искаше да превземе Киев за три дни. Защо Москва гори четири години по-късно?“
17:20 24.09.2026
24 Нали
17:21 24.09.2026
25 Докато тролиш
До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":Украйна си заминава!
17:21 24.09.2026
26 Всё в порядке
Коментиран от #37
17:21 24.09.2026
27 Бай Иван
До коментар #13 от "Въпросче":Кийф коги капитулира украината тоги!
17:22 24.09.2026
28 Глупости. Той не е в
До коментар #14 от "!!!?":Киев А беше в леглото на Урсула и Кая но след като ги е пробвал разбрал че за нищо не стават и се е прибрал в двореца си в Сочи. Поръчал си е младо 20-годишно ярешко и се е задоволил с него.
17:22 24.09.2026
29 Удри кУйо
Коментиран от #39
17:23 24.09.2026
30 ЕЛЕМЕНТАРЕН СИ
До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":НАЧИ УЖ 404 Е САМА А ИЗРЕЖДАШ ЦЯААЛО НАТО.....ЕМИ ТВА СИЛНО И БОГАТО НАТО ЩО ОЩЕ НЕ Е ПРЕВЗЕЛО МАЦКВА.....А......
17:23 24.09.2026
31 Само дето капана
До коментар #6 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":е поставен от руснаците и са направили чувал на Доброполе и вътре гинат като въшки азовци и весеушници, пълнят чувалите и пак при размяната ще са 1000++ към 0 в полза на руснаците.
17:23 24.09.2026
32 Факт
17:25 24.09.2026
33 къде са танковете ТИГР, ЛЕОПАРД
До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":......ония фреските кви бяха и ингилизките танкове деса и абрамсите де са що фъ 16 не лети над ссср.....де са тия свръхоружия
17:25 24.09.2026
34 Цеко
До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":Абе так си е.Колко много руска смрадт измре за нищо.
17:26 24.09.2026
35 бай Ставри
17:26 24.09.2026
36 Леле, леле
До коментар #20 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":голяма смелост, малка дудутка! После да няма рев че неправилно са го разбрали...
17:27 24.09.2026
37 Така е,
До коментар #26 от "Всё в порядке":ЕС ще ги връща барабар с лихвите...
17:30 24.09.2026
38 Привет
17:36 24.09.2026
39 Не съм фен на
До коментар #29 от "Удри кУйо":Путин. Но се информирам и разбирам че той е сменил няколко жени и има деца от тях точно като мен. И това противоречи на твоите твърдения които важат за болшинството мъжки в кавички лидери на европейската комисия и водещи такива в Европейския съюз.
Лъжеш но действителността е съвсем различна и не можеш да ни заблудиш
17:39 24.09.2026
40 КОЙ ДА ЗНАЙ
Контекст: Според доклади на Института за изследване на войната (ISW), руската армия формира мащабни механизирани съединения („брониран юмрук“) в този сектор.
Цел: Очаква се тези сили да бъдат използвани за бъдещи механизирани атаки, насочени към подстъпите на Славянско-Краматорската агломерация. Засега няма информация за успехи на руснаците в това направление.
17:44 24.09.2026
41 Розовото пони зеля
17:45 24.09.2026
42 Русия
17:51 24.09.2026
43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
А В ДОБРОПОЛСКИЯ КОТЕЛ СИТУАЦИЯТА Е ПЛАЧЕВНА ЗА ФАШИСТИТЕ :)
... малка НО СЪЩЕСТВЕНА РАЗЛИКА
17:53 24.09.2026