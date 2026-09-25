Върджил ван Дайк избухна: "Позор!"

Капитанът на нидерландския национален отбор Върджил ван Дайк не скри гнева си след равенството 1:1 срещу Германия в Лигата на нациите.

Повод за недоволството му стана попадението, с което Бундестима поведе. Феликс Нмеча откри резултата за домакините в момент, в който един от футболистите на "лалетата" лежеше контузен на тревата и не бе в състояние да продължи играта.

След последния съдийски сигнал бранителят на "оранжевите" коментира ситуацията изключително емоционално пред Sport1, определяйки гола с една единствена дума: "Позор".

Двубоят бе дебютен за новите селекционери на двата тима - Юрген Клоп за Германия и Шави за Нидерландия.

Във втория кръг от Лигата на нациите Нидерландия гостува на Сърбия, а Германия приема Гърция. И двата мача са насрочени за неделя, 27 септември.