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Макълмор тръгва на турне за „Свободна Палестина“ след скандала с Ед Шийран

Макълмор тръгва на турне за „Свободна Палестина“ след скандала с Ед Шийран

25 Септември, 2026 15:31 353 2

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Рапърът получи известна подкрепа от световноизвестни звезди, след като обяви позицията си за случващото се в Газа

Макълмор тръгва на турне за „Свободна Палестина“ след скандала с Ед Шийран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рапър Макълмор обяви европейско турне под надслов Free Palestine („Свободна Палестина“), след като бе отстранен от турнето на британския певец Ед Шийран, предаде ДПА. 43-годишният изпълнител, чието истинско име е Бенджамин Хагърти, ще изнесе концерти в Дъблин, Париж и Лондон.

Участието му като подгряващ изпълнител в турнето на Ед Шийран бе отменено след негови коментари за ситуацията в Газа от сцената, припомня БТА.

Междувременно всички подгряващи изпълнители за оставащите дати от турнето Loop на Шийран – сред тях ирландският певец Арън Роу, носителят на награда „Грами“ Финиъс (FINNEAS), брат на Били Айлиш, датчаните Lukas Graham и групата Beoga – се отказаха от участията си.

Макълмор съобщи, че ще събере артисти и приятели за поредица от концерти, чиято цел е да бъде осигурена хуманитарна помощ и подкрепа за хората в Палестина.

Макълмор тръгва на турне за „Свободна Палестина“ след скандала с Ед Шийран

В публикация в Инстаграм рапърът посочи, че през последните три години е настъпила промяна в обществените нагласи по отношение на „освобождението на Палестина“, влиянието на милиардерите и ролята на артистите.

„Вече е 2026 г. Да бъдеш аполитичен по време на геноцид вече не е вариант“, написа той, като призова артистите да заемат позиция, да се информират и да използват публичните си платформи и за каузи извън сферата на развлеченията.

По-рано беше съобщено, че Робърт Крафт, чиято компания „Крафт груп“ притежава стадион „Джилет“, където бяха планирани концерти на Шийран в САЩ на 25 и 26 септември, е сред хората, които са се свързали с певеца, за да го уведомят, че той няма да може да използва съоръжението, ако Макълмор остане част от турнето. Ед Шийран впоследствие отбеляза, че решението за отстраняването на Макълмор е било взето от промоутъра, а не от него. Певецът добави и че двамата с Крафт са дарили по 2 милиона долара на благотворителни организации, помагащи в Газа.

„Случилото се с мен е по-значимо от един артист или една сцена“, каза Макълмор. По думите му през последната седмица той се е свързал с артисти, които са изразили публично солидарност с палестинския народ, въпреки възможните последици.

Турнето Free Palestine ще започне на 26 октомври в 3Arena в Дъблин, ще продължи на 29 октомври в Accor Arena в Париж и ще завърши на 30 октомври в Wembley Arena в Лондон.

Очаква се да бъдат обявени и други участващи артисти и градове, включително дати за концерти в САЩ, допълва ДПА.


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