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Хари и Меган търсят дом във Великобритания

Хари и Меган търсят дом във Великобритания

17 Октомври, 2026 10:55 468 3

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • британско кралско семейство-
  • нотингам-
  • крал чарлз iii

Според близки до тях се търси имот за до 10 милиона паунда

Хари и Меган търсят дом във Великобритания - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Принц Хари и Меган са планирали нови публични прояви във Великобритания след посещението си в Нотингам, което според близки до двойката е било възприето като важна стъпка към възстановяване на обществената подкрепа. Това е първата им обща публична проява във Великобритания след оттеглянето им от кралските задължения през 2020 г.

Посещението в Нотингам е свързано и с плановете на семейството да прекарва повече време във Великобритания. Според Daily Mail близки до Хари и Меган очакват двамата да останат в страната, докато децата им Арчи и Лилибет завършат училище. Тази информация не е потвърдена официално от семейството.

В момента те пребивават в къща в имот в покрайнините на Котсуолдс, предоставен от заможен приятел. Търси се нов дом с голям терен, без публични пътеки и с поне девет спални. Посоченият бюджет е до 10 милиона паунда.

„Занапред Меган вероятно ще започне по-активно да разглежда имоти. Знам, че агент вече проучва какво се предлага и изпраща подходящите предложения на екипа им за виртуален оглед. Мисля, че всичко ще се засили“, казва източникът.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЪГА

    2 0 Отговор
    Те са тъжни защото никой не се интересува от тях вече.

    11:00 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ддд

    2 1 Отговор
    Този Хари излезе пълен МУХЛЬО, Меган си го води за носа както иска.
    изостави целия си род, заради една мир.%злива слива.
    Сега щели да търсят имот в Англия, при положение че той трябва да има свои лични замъци. Но явно за Мегънчето това е под достойнството и.

    11:09 17.10.2026