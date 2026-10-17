Хари и Меган търсят дом във Великобритания

Принц Хари и Меган са планирали нови публични прояви във Великобритания след посещението си в Нотингам, което според близки до двойката е било възприето като важна стъпка към възстановяване на обществената подкрепа. Това е първата им обща публична проява във Великобритания след оттеглянето им от кралските задължения през 2020 г.

Посещението в Нотингам е свързано и с плановете на семейството да прекарва повече време във Великобритания. Според Daily Mail близки до Хари и Меган очакват двамата да останат в страната, докато децата им Арчи и Лилибет завършат училище. Тази информация не е потвърдена официално от семейството.

В момента те пребивават в къща в имот в покрайнините на Котсуолдс, предоставен от заможен приятел. Търси се нов дом с голям терен, без публични пътеки и с поне девет спални. Посоченият бюджет е до 10 милиона паунда.

„Занапред Меган вероятно ще започне по-активно да разглежда имоти. Знам, че агент вече проучва какво се предлага и изпраща подходящите предложения на екипа им за виртуален оглед. Мисля, че всичко ще се засили“, казва източникът.

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