Нерегистрирани брокери на имоти наводняват гръцкия пазар

Около 36 000 души работят нелегално като посредници на пазара на недвижими имоти в Гърция, докато законно регистрираните професионалисти са приблизително 6500. Данните са оценка на Лефтерис Потамианос, председател на Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика. Той настоява за по-строги правила, регистър на брокерите и задължително сертифициране на професията.

„С една декларация в gov.gr всеки може да стане брокер. Така приятелят, съседът или познатият получава право да отвори жилището и да го покаже на потенциален купувач“, заявяват представители на пазара пред Euro2day. Според тях разрастването на сектора през последните години е довело до ситуация, която е излязла от контрол.

Предлага се регистър и изпит за брокерите

Браншовите организации искат професията да бъде поставена в по-ясна регулаторна рамка, подобна на тази при застрахователните посредници. Предложенията включват регистър, чрез който клиентите да могат да проверяват дали даден посредник има право да работи, както и сертифициране чрез базови изпити.

През юли Лефтерис Потамианос е обсъдил създаването на такъв регистър с управителя на Независимия орган за публичните приходи Георгиос Пицилис. Въпросът е бил разгледан като възможна мярка за ограничаване на нерегистрираната дейност. Към момента обаче няма обявен конкретен срок за въвеждането му.

Представители на сектора твърдят, че въпреки контактите с Министерството на развитието, което отговаря за надзора върху професията, не е последвал нов напредък по темата. Същевременно част от участниците на пазара смятат, че по-високите изисквания от страна на клиентите постепенно ще ограничат ролята на случайните посредници.

Какви са действащите изисквания

Гръцките правила изискват брокерите на недвижими имоти да бъдат вписани в компетентната търговска камара и в Общия търговски регистър ГЕМИ. Договорът за посредничество трябва да съдържа данните на брокера, неговия регистрационен номер, описанието на имота и размера или процента на договореното възнаграждение.

Законът предвижда за извършване на посреднически действия без необходимите условия и без регистрация в ГЕМИ затвор от шест месеца до две години или глоба от 5000 до 30 000 евро, или едновременно и двете наказания.

Според бранша проблемът е, че контролът трудно обхваща хора, които посредничат еднократно или представят дейността си като неформална услуга. Това създава риск за купувачи и продавачи при сделки за стотици хиляди евро, особено когато посредникът няма доказуема квалификация или професионална отговорност.

Агенциите разширяват услугите си

На този фон по-големите компании се опитват да се разграничат чрез допълнителни услуги. Те използват заснемане с дронове, видеоклипове с висока резолюция, 360-градусови виртуални обиколки и дигитално обзавеждане на жилищата с помощта на изкуствен интелект.

Част от агенциите вече предлагат и техническа и правна подкрепа, както и съдействие за предварително одобрение на ипотечен кредит. Според представители на пазара клиентите все по-често очакват цялостна услуга, а не само показване на имот.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg