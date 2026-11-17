Върховният лидер на талибаните Хайбатула Ахунзада пристигна на рядко посещение в Кабул, където говори на конференция в Кабулския университет, посветена на указите, издадени от него през последните години. Ахунзада обичайно живее уединено в южния град Кандахар и почти не се появява публично.

В речта си той похвали политическия обрат, довел талибаните на власт през 2021 г. „Никога не съм си представял, че ще бъде установена ислямска система“, заяви Ахунзада, припомняйки оттеглянето на американските сили и падането на подкрепяната от Запада афганистанска република. Цитатът е предаден чрез аудиозапис, публикуван от афганистанските власти.

Лидерът на талибаните призова афганистанския народ към „единство и солидарност“. В конференцията, която започна ден преди посещението му, участват високопоставени представители на талибаните, а темата е свързана с оценката и изследването на указите на Ахунзада.

Засилени мерки за сигурност

Посещението в столицата се провежда при мащабна охрана. Около целия университетски комплекс са разположени десетки бронирани машини „Хъмви“ и тежковъоръжени специални части. По някои от сградите има снайперисти, съобщи Франс прес.

Машините „Хъмви“ са сред въоръжението, останало в Афганистан след изтеглянето на чуждестранните сили през 2021 г. Засиленото присъствие на силите за сигурност подчертава необичайния характер на появата на Ахунзада в Кабул.

Рядко появяване в столицата

Ахунзада оглави талибанското движение през май 2016 г., няколко дни след смъртта на мола Мансур. Той беше убит при американски удар с дрон в Пакистан. Оттогава върховният лидер на талибаните поддържа ограничено публично присъствие и обикновено ръководи движението от Кандахар.

Посещението в Кабул е свързано с конференцията, на която се обсъждат последиците и приложението на неговите укази. В публично разпространената информация не са посочени допълнителни решения, които да са били взети по време на форума.

Източници: english.ahram.org.eg