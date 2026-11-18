Цените на жилищата в Лондон са спаднали с близо 20 000 паунда за година, показват данните за септември 2026 г. Средната стойност на имот в британската столица е намаляла с 3,5% до 545 579 паунда. Годишният спад се задълбочава спрямо отчетените 2,4% през август.

Най-силно е понижението във Вътрешен Лондон, където цените са паднали със 7,2% за 12 месеца. Това е най-големият годишен спад в района от 2009 г. насам. Във Външен Лондон понижението е 0,1%.

Апартаментите продължават да дърпат пазара надолу

Средната цена на апартаментите и жилищата в блокове в Лондон е намаляла с 6,3% за година. Това е 14-ият пореден месец на годишен спад при този тип имоти. По-слабите резултати при апартаментите влияят съществено върху общата средна цена в столицата, тъй като те представляват около половината от всички сделки в Лондон, докато в цяла Великобритания делът им е приблизително една пета.

Сред причините за трудностите при продажбата са усложненията около дългосрочните договори за владение, високите такси за поддръжка и проблемите със строителни облицовки.

„Централните лондонски имоти често са предпочитани от купувачи, които не са принудени да купят, както и от международни клиенти, а търсенето там се охлади драматично“, заяви Джонатан Хопър от Garrington Property Finders.

По думите му поредица от данъчни увеличения е накарала заможни купувачи да изчакат, вместо да предприемат сделка.

Националният пазар остава по-устойчив

Средната цена на жилище във Великобритания е достигнала 273 000 паунда през септември, което е с 1,2% повече спрямо година по-рано. Между август и септември обаче е отчетен месечен спад от 0,5%. Девет от 12-те региона са регистрирали понижение за месеца.

Най-силен годишен ръст има в Североизточна Англия – 4,6%, следвана от Северозападна Англия с 3,2% и Йоркшър и Хъмбър с 2,9%. В Югоизточна Англия цените са спаднали с 0,2%, докато в Югозападна Англия са нараснали с 0,3%, а в Уелс – с 1,8%.

По-високите лихви ограничават търсенето

Охлаждането на пазара съвпада с ново повишение на разходите по жилищните кредити. Английската централна банка увеличи основния лихвен процент до 4%, а в последната си прогноза очаква инфлацията да достигне около 5% в средата на 2027 г.

Годишната инфлация във Великобритания е достигнала 3,6% през октомври, сочат данните на Националната статистическа служба.

Според анализ на Zoopla запитванията от купувачи, които търсят първото си жилище, са били с 27% по-малко спрямо същия период на миналата година след повишаването на основната лихва. Договорените продажби са спаднали с 10,5%, докато броят на имотите за продажба се е увеличил с 9%.

Последното проучване на Кралския институт на лицензираните оценители показва, че новите запитвания от купувачи остават с отрицателен баланс от 24% през октомври. Почти всички региони съобщават за спад или застой на търсенето, а очакванията за пазара през следващите 12 месеца са се влошили до най-ниското си равнище от юли 2023 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg