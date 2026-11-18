Областният управител на Варна Марио Смърков е сезирал прокуратурата и Административен съд – Варна за разрешение за строеж върху терен в Историческото ядро на Морската градина, който според областната администрация е изключителна държавна собственост. Искането е разрешението да бъде обявено за нищожно.

Става въпрос за имот, включен през 1997 г. в по-големия терен на Историческото ядро и актуван като изключителна държавна собственост. През 2011 г. заместник областен управител е съставил акт за частна държавна собственост за конкретния имот. По-късно този документ е използван като основание за инвестиционен проект на „Специализирана болница за рехабилитация – Варна“ АД.

През 2020 г. главният архитект на Община Варна е издал разрешение за строеж за преустройство и промяна на предназначението на перално и котелно помещение в медицински център за физикална терапия и рехабилитация. Одобрено е и подземно строителство с площ 416,88 кв. м.

Според областната администрация разрешението е издадено в нарушение на закона, тъй като се основава на погрешно съставения акт за частна държавна собственост. Оттам посочват, че компетентен да издаде разрешението е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а не главният архитект на общината.

Актът за частна собственост е отменен

През 2023 г. Марио Смърков е сезирал регионалното министерство за установените нарушения. На 22 декември същата година министърът е потвърдил констатациите и е приел, че актът за частна държавна собственост е съставен погрешно. Документът е отменен на 22 януари 2024 г.

На 11 октомври 2024 г. обаче главният архитект на Община Варна е издал заповед, с която е допълнил първоначалното разрешение за строеж въз основа на нов инвестиционен проект. Проектът е одобрен същия ден. По данни на областната администрация държавата, като собственик на терена, не е била уведомена за тези действия.

Одобрен е маршрут за строителни отпадъци

На 5 ноември 2026 г. заместник-кмет на Варна е одобрил маршрут за транспортиране на строителни отпадъци от имота. Предвидено е извозването да се извърши между 15 ноември и 15 декември по алея „Кап. Георги Георгиев“, булевард „Приморски“, улиците „Девня“ и „Атанас Москов“ и булевард „Цар Освободител“. Отпадъците трябва да бъдат доставени до регионалното депо за неопасни отпадъци край село Въглен, община Аксаково.

Областната управа смята, че с тези действия общината продължава административни процедури за реализация на проект върху имот – изключителна държавна собственост, въпреки че актът, послужил като основание за разрешението, е отменен.

„Целта е да бъде защитена държавната собственост и да не се допусне строителство въз основа на административен акт, за който са установени съществени нарушения на закона“, заявяват от областната администрация.

Прокуратурата е сезирана за констатираните от областната управа нарушения, а Административният съд във Варна трябва да се произнесе по искането за нищожност на разрешението за строеж.

Източници: 24chasa.bg

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