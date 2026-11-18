Обмисля се законодателна регулация на местата, на които могат да се изграждат големи магазини и обекти на търговски вериги. Идеята е бъдещото строителство да се съобразява по-ясно с градската среда, трафика и натоварването на жилищните квартали.

Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Като пример той посочи квартала, в който живее, където в радиус от 500 метра има три магазина на една и съща верига, както и обекти на нейни конкуренти. Според него подобна концентрация поставя въпроси за движението, шума и начина, по който се развиват градовете.

Фокусът е върху местоположението, не върху работното време

Абровски даде за пример Виена и Брюксел, където големите търговски марки присъстват и чрез по-малки франчайзингови обекти, които се вписват в жилищните квартали и приличат на традиционни квартални магазини. По думите му така се запазва достъпът до стоки в близост до дома и се създават условия за работа на по-малките търговци.

Министърът уточни, че в България към момента не се планира ограничаване на работното време на големите магазини. Възможността обектите да затварят в 20:00 часа или да не работят в неделя е била обсъждана единствено като практика в други европейски държави, но не е част от обявените намерения за промяна у нас.

Очакват се данни от проверките на НАП

Абровски призова да се изчакат официалните резултати от проверките на Националната агенция за приходите в големите търговски вериги. Той посочи, че при компании с голям оборот и стокообмен финансовите проверки могат да продължат месеци.

„В една средностатистическа фирма тя отнема месеци. А тук говорим за търговски вериги, които имат огромен оборот и огромен стокообмен“, коментира министърът.

По думите му именно проверките трябва да покажат реалната финансова картина и дали са налице нарушения. На 5 ноември Абровски заяви пред БНТ, че до края на годината се очаква в парламента да бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги.

Засега няма обявени конкретни ограничения за броя на магазините, минималното разстояние между тях или точните градоустройствени правила, които биха се прилагали. Потвърдено е единствено намерението за законодателна инициатива, насочена към съобразяване на големите търговски обекти с градската среда.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg