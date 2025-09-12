Германия изпитва неистова нужда от евтини жилища

Германия се нуждае от повече достъпни жилища. Федералното правителство иска строителните проекти да се изпълняват по-бързо в бъдеще – без продължителни бюрократични процедури. В същото време критиките са все повече.

Политикът от Лявата партия Каталин Генбург има нетрадиционни идеи за жилищното настаняване. Тя разглежда самозаселването като легитимен начин за осигуряване на повече жилища. Генбург е говорител на новата строителна политика на Лявата партия в Бундестага.

Липсват достъпни жилища. Наемите в големите градове са се увеличили с 50% от 2015 г. насам. Жителите имат по-малко време за подаване на възражения.

„Строителното турбо“ предвижда по-малко време между заявлението за строителство и действителното начало на строителния проект: само 2 месеца вместо предишните 5 години в някои градове.

„Виждаме, че ограничаването на участието на гражданите е огромен проблем. Защото на хората им липсва демокрацията. Това означава, че всъщност се нуждаят от повече участие, а не от по-малко“, казва Генбург.

Федералният министър на строителството Верена Хуберц обаче не е съгласна. От гледна точка на политика от Социалдемократическата партия има достатъчно време за участие на гражданите, когато решаващата фаза на строителния проект започне само след 2 месеца. „Тук не се пренебрегва никакво участие. Градовете и общините могат да решат това конкретно за себе си на местно ниво. Единственото важно нещо е тези неща да не се отлагат до последния момент.“

Думите на министъра отразяват преди всичко желание за бързина на строителството – а не за дебати сред жителите.

Промяната предизвиква недоумение и сред природозащитниците. Щефан Петцолд от Съюза за опазване на природата (NABU) е загрижен, че зелените площи могат да изчезнат с „турбо“ скорост в бъдеще, особено в по-големите градове, тъй като новото строителство е с приоритет и възможностите за възражения стават по-малко. За Петцолд горите и парковете са от решаващо значение за климата. Той си спомня горещата вълна в началото на месеца.

Близо два милиона апартамента в Германия са свободни, както и множество търговски площи, които биха могли да бъдат превърнати в жилищни. Според Петцолд, използването им би било значително по-устойчиво от изграждането на нови.

Ако зависеше от него, „строителното турбо“ би се ограничило до преобразуване на съществуващи сгради. Той говори за огромен потенциал в районите на централните части на града. „Мисля, че всеки може да се сети за безброй едноетажни супермаркети, където биха могли да се добавят още няколко етажа. Това би се справило и с демографските промени, като просто съкрати разстоянията до удобствата.“

Разширяване на сгради и строителство на нови – проектозаконът предвижда и двете. Сега ще се търси здравословен баланс. Така или иначе, строителната индустрия е доволна. Тя може да очаква множество нови поръчки благодарение на „строителния тласък“.

