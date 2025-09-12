Германия изпитва неистова нужда от евтини жилища

Германия се нуждае от повече достъпни жилища. Федералното правителство иска строителните проекти да се изпълняват по-бързо в бъдеще – без продължителни бюрократични процедури. В същото време критиките са все повече.
Политикът от Лявата партия Каталин Генбург има нетрадиционни идеи за жилищното настаняване. Тя разглежда самозаселването като легитимен начин за осигуряване на повече жилища. Генбург е говорител на новата строителна политика на Лявата партия в Бундестага.
Липсват достъпни жилища. Наемите в големите градове са се увеличили с 50% от 2015 г. насам. Жителите имат по-малко време за подаване на възражения.
„Строителното турбо“ предвижда по-малко време между заявлението за строителство и действителното начало на строителния проект: само 2 месеца вместо предишните 5 години в някои градове.
„Виждаме, че ограничаването на участието на гражданите е огромен проблем. Защото на хората им липсва демокрацията. Това означава, че всъщност се нуждаят от повече участие, а не от по-малко“, казва Генбург.
Федералният министър на строителството Верена Хуберц обаче не е съгласна. От гледна точка на политика от Социалдемократическата партия има достатъчно време за участие на гражданите, когато решаващата фаза на строителния проект започне само след 2 месеца. „Тук не се пренебрегва никакво участие. Градовете и общините могат да решат това конкретно за себе си на местно ниво. Единственото важно нещо е тези неща да не се отлагат до последния момент.“
Думите на министъра отразяват преди всичко желание за бързина на строителството – а не за дебати сред жителите.
Промяната предизвиква недоумение и сред природозащитниците. Щефан Петцолд от Съюза за опазване на природата (NABU) е загрижен, че зелените площи могат да изчезнат с „турбо“ скорост в бъдеще, особено в по-големите градове, тъй като новото строителство е с приоритет и възможностите за възражения стават по-малко. За Петцолд горите и парковете са от решаващо значение за климата. Той си спомня горещата вълна в началото на месеца.
Близо два милиона апартамента в Германия са свободни, както и множество търговски площи, които биха могли да бъдат превърнати в жилищни. Според Петцолд, използването им би било значително по-устойчиво от изграждането на нови.
Ако зависеше от него, „строителното турбо“ би се ограничило до преобразуване на съществуващи сгради. Той говори за огромен потенциал в районите на централните части на града. „Мисля, че всеки може да се сети за безброй едноетажни супермаркети, където биха могли да се добавят още няколко етажа. Това би се справило и с демографските промени, като просто съкрати разстоянията до удобствата.“
Разширяване на сгради и строителство на нови – проектозаконът предвижда и двете. Сега ще се търси здравословен баланс. Така или иначе, строителната индустрия е доволна. Тя може да очаква множество нови поръчки благодарение на „строителния тласък“.
1 Един
Вместо политически идиотизъм малко истински германски прагматизъм!!! Ама надали!
Германия умря! въобще Европа умря, просто някои зацепват по трудно, а някои просто предпочитат да вярват сляпо на партията!
11:27 12.09.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ЗА 16 ДНИ СТРОИ КЪЩА 150 КВ.М КОЯТО ТРАЕ 150 ГОДИНИ САМО ОТ БЕТОН И АРМАТУРА , БЕЗ ПЛАСТМАСИ И ОТПАДЪЦИ КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ РЕЦИКЛИРАТ
.....
ДА СЕ ОБАДЯТ ГЕРМАНЦИТЕ :)) СТРОИМ ДО 10 ЕТАЖА :))
11:27 12.09.2025
3 ще стане когато приемат още бая пришълци
или акъл море патки пасе
Германия изпитва неистова нужда от евтини жилища
11:29 12.09.2025