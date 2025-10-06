Продавачите на имоти все по-трудно отстъпват от обявената цена

Разликата между обявените цени и реалните продажни цени в големите германски градове е до 10%. Колкото повече се възстановява пазара, толкова повече този процент намалява.
От началото на кризата на германския пазар през 2022 г. досега времето за преговори между продавачи и купувачи бележи ръст, сочи анализ на специализираните сайтове ImmoScout24 и Sprengnetter. През последните 3 години купувачите са успели да договорят отстъпки от над 12% от исканата цена. Тази фаза на рязко намаление на цените обаче е към своя край. Времето за преговори се свива в седем от осем големи града. Най-високите отстъпки се предлагат в Хамбург, където разликата между исканата и крайната цена е била 10% в края на август. Тази цифра обаче е спаднала с почти 2,5% спрямо месец май.
В Кьолн средната отстъпка е 9%, но максимумът е достигнат през юни 2025 г., което осигурява благоприятни условия за потенциалните купувачи. Купувачите в Лайпциг могат да очакват най-малките отстъпки – 3,6%.
След 2 години на спад, германският пазар се върна към лек растеж в началото на 2024 г. Динамиката обаче към днешна дата е умерена и дори недостигът на предлагане пречи на цените да се покачват по-бързо поради несигурността на купувачите.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кочо да чете
Коментиран от #8, #11
21:54 06.10.2025
2 По 2 по 2 по 2
21:56 06.10.2025
3 Спецназ
Покупката на автомобил винаги е бил на минус половината цена. ФАКТ!
22:01 06.10.2025
4 Любопитен
22:03 06.10.2025
5 Доц. д-р Красимир Петров
Коментиран от #9
22:05 06.10.2025
6 И ТАКА ......
22:15 06.10.2025
7 ОБЯВА
22:23 06.10.2025
8 Аз Кочо
До коментар #1 от "Кочо да чете":ААААааааааууууууууууу
22:57 06.10.2025
9 Тошо
До коментар #5 от "Доц. д-р Красимир Петров":Прав си , това е цената в Мездра,Враца,Роман и Каспичан
23:00 06.10.2025
10 Тошо
09:07 07.10.2025
11 Аз Кочо
До коментар #1 от "Кочо да чете":Калории в Мюнхен можа се купи имот РЕАЛНИ М2 на цената на панелка в Павликени. В София вече няма такива цени всичко е от 300 к НАГОРЕ
Всичко под 300 к във великолепна София не е годно за обитаване.
Германия е страната с най малко собственици на имоти защото излиза по евтино да си под наем отколкото да купиш. Освен това манталитета на германеца е друг и жилището не е моята крепост, то е удобство до месторабота и възрастова група
Ти никога няма да разбереш това хахаха
09:09 07.10.2025