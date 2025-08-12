С каква цел се купуват жилищата, разположени в близост до метростанции

Локация, локация, локация. Това са трите фактора, които определят покупката на жилище, независимо от ценовите тенденции. С пускането и разширяването на столичното метро градът се преобрази коренно – не само що се отнася до инфраструктурата, но и до строителството на жилищни сгради. Още на етап проект на бъдеща спирка на подземната железница, инвеститорите вече са изкупили парцелите около бъдещата метростанция и жилищните сгради никнат като гъби.

С каква цел обаче клиентите купуват апартаменти там? На първо място за собствено ползване, сочат данните на анкета, проведена от най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Близо половината от отговорилите купуват с тази цел. Целта им е да направят живота си по-комфортен като използват градската транспортна мрежа и избягнат по този начин задръстванията, които на места в централната градска част на София вече са през целия ден.

Други 43% придобиват жилище в близост до метростанция с цел дългосрочно отдаване под наем. Купувачите виждат отлична инвестиционна възможност в придобиването на имот на подобна локация. Тя е особено предпочитана за хора от други градове, предимно студенти и без кола.

Не всички метростанции обаче са подходящи за покупка с цел инвестиция и отдаване на краткосрочен принцип. Именно поради тази причина едва 9% биха придобили имот с такава цел.

Развитието на подземната железница в София продлъжава. Очакват се нови метростанции в близост до Окръжна болница на бул. "Цариградско шосе", която ще обслужва част от Младост. Там обаче свободните парцели бяха застроени още преди 10-тина години и няма потенциал за ново жилищно строителство.

Другото разширение е в посока Гео Милев, където също се наблюдава дефицит на парцели за жилищно строителство.

Единствено около удължението по Ботевградско шосе", след квартал "Хаджи Димитър", все още могат да се намерят малки парцели за строеж на сгради.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg