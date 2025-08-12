Новини
Имоти »
С каква цел се купуват жилищата, разположени в близост до метростанции
  Тема: Недвижими имоти

С каква цел се купуват жилищата, разположени в близост до метростанции

12 Август, 2025 15:07 490 6

  • imot.bg-
  • жилища-
  • покупка-
  • метро-
  • метростанция-
  • цел

На пръво място - за собствени нужди

С каква цел се купуват жилищата, разположени в близост до метростанции - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Локация, локация, локация. Това са трите фактора, които определят покупката на жилище, независимо от ценовите тенденции. С пускането и разширяването на столичното метро градът се преобрази коренно – не само що се отнася до инфраструктурата, но и до строителството на жилищни сгради. Още на етап проект на бъдеща спирка на подземната железница, инвеститорите вече са изкупили парцелите около бъдещата метростанция и жилищните сгради никнат като гъби.

С каква цел обаче клиентите купуват апартаменти там? На първо място за собствено ползване, сочат данните на анкета, проведена от най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Близо половината от отговорилите купуват с тази цел. Целта им е да направят живота си по-комфортен като използват градската транспортна мрежа и избягнат по този начин задръстванията, които на места в централната градска част на София вече са през целия ден.

Други 43% придобиват жилище в близост до метростанция с цел дългосрочно отдаване под наем. Купувачите виждат отлична инвестиционна възможност в придобиването на имот на подобна локация. Тя е особено предпочитана за хора от други градове, предимно студенти и без кола.

Не всички метростанции обаче са подходящи за покупка с цел инвестиция и отдаване на краткосрочен принцип. Именно поради тази причина едва 9% биха придобили имот с такава цел.

Развитието на подземната железница в София продлъжава. Очакват се нови метростанции в близост до Окръжна болница на бул. "Цариградско шосе", която ще обслужва част от Младост. Там обаче свободните парцели бяха застроени още преди 10-тина години и няма потенциал за ново жилищно строителство.

Другото разширение е в посока Гео Милев, където също се наблюдава дефицит на парцели за жилищно строителство.

Единствено около удължението по Ботевградско шосе", след квартал "Хаджи Димитър", все още могат да се намерят малки парцели за строеж на сгради.

С каква цел се купуват жилищата, разположени в близост до метростанции

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Пред моят блок строят метро.Идеално скривалище като влезем във войната.

    Коментиран от #4

    15:11 12.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    За кво ти е метро като няма къде да ходиш на работа!? Няма производство в София, няма йол центрове, ИТ почти не останаха. Има обяви само за продавачи и шофьори кат мене. От една година возя предимно чужденци орез деня. Вечер е ясно - проститутки и пияниците от чалготеките.

    15:11 12.08.2025

  • 3 Българин

    0 5 Отговор
    При сегашните цени, апартамент до метрото се изплаща за 5-6 години само от наеми! Това е гарантиран доход , без рискове! След 5тата година само печалба! По 30-40000 лева годишно!

    15:13 12.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дааа, характерна черта за вас вАзражданеците е много да викате на протестите, а да се криете, когато е необходимо действие.

    Що ше се криеш в метростанцията, бий се със врага. Кради всичко ценно що найдеш и продавай след войната. Американците в Япония събират мечовете от земята и след войната продават катани по $45к

    15:15 12.08.2025

  • 5 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Съчувствам ви, натъпкани в тези гетта, шумно, мръсно и неприятно; пълно с друсалки; пиянки, пушалки. Няма къде да паркираш, миниеано с кучешшки "изненади". Един живот, прекаран в мръсотия до шия

    15:17 12.08.2025

  • 6 Рапанчо

    1 0 Отговор
    Пак пишете глупости. Каква локация като на път за работа минавам през метростанция и 2 блока около нея вонят на трева. И не, това не е Люлин! Как се отглеждат деца в такава следа, а ученици? Локация за какво? Развъдник на наркомани ли???

    15:22 12.08.2025