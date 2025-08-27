Новини
Имоти »
Много празни жилища, от една страна, но и силен дефицит, от друга

Много празни жилища, от една страна, но и силен дефицит, от друга

27 Август, 2025 19:21 715 3

  • лондон-
  • великобритания-
  • жилища-
  • криза-
  • пустеещи-
  • дефицит-
  • програма

Над 265 000 жилищни единици са празни над половин година

Много празни жилища, от една страна, но и силен дефицит, от друга - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Не е тайна, че във Великобритания е налице национален дефицит на жилища на фона на растяща бездомност и дълъг списък от чакащи за социални имоти. Към края на 2024 г. на Острова е имало 720 000 празни жилищни единици, сочат правителствени данни. Влизането на тези имоти отново в употреба би допринесло значително за реализирането на плановете на лейбъристкото правителство, което иска да добави към жилищния фонд на страната до края на мандата си 1.5 милиона жилищни единици.

Над 265 000 жилищни единици са празни над половин година, а това ги слага в графата „дългосрочно празни“. Това се отразява и върху цената на съседните имоти, тъй като празните жилища се превръщат в магнит за бездомни и криминално проявени субекти.

До голяма степен причина за увеличаването на броя на празните жилища се крие в държавната политика, а именно в прекратяването през 2016 г. на жилищната Програма празни домове и намаляването на възнагражденията по схемата „Бонуси за нови домове“. Така от 2016 г. до 2024 гг. броят на празните домове се увеличава с 22%, а на дългосрочно празните с 32%.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амадо

    1 0 Отговор
    дано не падат цените че сам копил на кредит гарсонера у Ботунец с инвестиционална цел

    Коментиран от #2

    19:30 27.08.2025

  • 2 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Амадо":

    Не си само ти, не бой се. Тепърва малоумните "инвеститори" ще рипат от прозорците.

    19:46 27.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    В Испания е същото. Причината е в скапаната жилищна политика и закони. Като пуснеш квартиранти, после по никакъв начин не мож ги изгони. А когато и ако решат да се изнесат оставят жилището като след война. Всичко изпочупено. По им е изгодно да държат жилището празно, отколкото да го дадат под наем. Лява политика.

    19:56 27.08.2025