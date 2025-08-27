Много празни жилища, от една страна, но и силен дефицит, от друга

Не е тайна, че във Великобритания е налице национален дефицит на жилища на фона на растяща бездомност и дълъг списък от чакащи за социални имоти. Към края на 2024 г. на Острова е имало 720 000 празни жилищни единици, сочат правителствени данни. Влизането на тези имоти отново в употреба би допринесло значително за реализирането на плановете на лейбъристкото правителство, което иска да добави към жилищния фонд на страната до края на мандата си 1.5 милиона жилищни единици.

Над 265 000 жилищни единици са празни над половин година, а това ги слага в графата „дългосрочно празни“. Това се отразява и върху цената на съседните имоти, тъй като празните жилища се превръщат в магнит за бездомни и криминално проявени субекти.

До голяма степен причина за увеличаването на броя на празните жилища се крие в държавната политика, а именно в прекратяването през 2016 г. на жилищната Програма празни домове и намаляването на възнагражденията по схемата „Бонуси за нови домове“. Така от 2016 г. до 2024 гг. броят на празните домове се увеличава с 22%, а на дългосрочно празните с 32%.

