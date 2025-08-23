Новини
Селска функционална къща с огромен двор (ВИДЕО)
Селска функционална къща с огромен двор (ВИДЕО)

23 Август, 2025 08:00

Интересът към този тип имоти продължава да е висок

Селска функционална къща с огромен двор (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в с. Хотница (Велико Търново). Имотът е с разгъната застроена площ от 100 кв.м и двор от 1 декар.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аха...

    3 0 Отговор
    А къде са ви " просторните " апартаменти в които трябва да се наплюеш хубаво и да натиснеш за да влезеш?

    08:03 23.08.2025

  • 2 И три

    5 1 Отговор
    пъти повече от тези 60 000 € трябва да се хвърлят в нея , за да се пригоди за нормално живеене , а и един декар съвсем не е огромен двор .

    Коментиран от #4

    08:07 23.08.2025

  • 3 Купувач

    1 1 Отговор
    Ужас!Няма два етажа.Един етаж плюс преустроена маза с влага.този брокер дали би влязъл да живее в тази къща?!

    08:14 23.08.2025

  • 4 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И три":

    За такива средства бих могъл сам да построя Прекрасна къща

    08:34 23.08.2025