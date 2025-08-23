Селска функционална къща с огромен двор (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в с. Хотница (Велико Търново). Имотът е с разгъната застроена площ от 100 кв.м и двор от 1 декар.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Оценка 1 от 3 гласа.
1 Аха...
08:03 23.08.2025
2 И три
Коментиран от #4
08:07 23.08.2025
3 Купувач
08:14 23.08.2025
4 Неподписан
До коментар #2 от "И три":За такива средства бих могъл сам да построя Прекрасна къща
08:34 23.08.2025