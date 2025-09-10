Посочиха най-горещия град в Европа

Валета има над 300 слънчеви дни в годината. Освен приятните си метеорологични условия, столицата на Малта е обект на световното наследство на ЮНЕСКО и е известна със своята архитектура – исторически барокови сгради, стенописи, крепостни стени, много дворци и църкви.

Туристите могат да се насладят и на модерна развлекателна инфраструктура, включително ресторанти и културни центрове, като Националния музей на изкуствата.

А през пролетта (от 11 март до 29 май) 2026 г. Малта, включително Валета, ще бъде домакин на второто издание на Малтийското биенале, представящо творци в жанровете инсталация, живопис, скулптура, пърформанс, фотография и видео.

Наскоро малтийското правителство обяви значителни промени в Програмата за постоянно пребиваване (MPRP), целящи да я направят по-достъпна и привлекателна за по-широк кръг инвеститори, особено за семейства.

Една от най-значимите промени е възможността за незабавно получаване на карта за временно пребиваване, валидна за една година. Тази карта се издава веднага след подаване на заявление за постоянно пребиваване и заплащане на първоначална административна такса от 15 000 EUR. Това осигурява на кандидатите и техните семейства безпрецедентна сигурност и достъп до Малта без продължително време на чакане.

За инвеститорите, които избират пътя за покупка на имот, новите правила предоставят незабавни права на наем от датата на покупката. Това е важна стъпка, която привежда програмата MPRP в съответствие с други популярни европейски програми, като гръцката и кипърската златна виза. Тази опция позволява на купувачите на имоти да започнат да получават доход от наем веднага, като значително минимизират първоначалните разходи и увеличават общата инвестиционна привлекателност на програмата. Инвеститорите могат да възвърнат инвестицията си по-бързо и да видят възвръщаемост на капитала си.

Кандидатите, които изберат опцията за наем, ще получат и значително ново предимство: ще им бъде предоставена възможност да преотдадат имота си под наем след пет години, при условие че пренаемателят не е друг кандидат за MPRP. Тази опция отваря допълнителен поток от доходи и добавя дългосрочна стойност към модела на отдаване под наем, увеличавайки гъвкавостта на пазара на наеми, като позволява дългосрочните имоти да се използват за краткосрочни наеми. Това позволява на инвеститорите, които изберат да отдават под наем, да управляват активите си по-ефективно в бъдеще.

