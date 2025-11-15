Отлично жилище на комуникативно място за дългосрочно живеене (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент на отлична локация в София. Имотът е напълно ремонтиран и търси своя нов наемател. Всички мебели и уреди са нови.

