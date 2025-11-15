Отлично жилище на комуникативно място за дългосрочно живеене (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент на отлична локация в София. Имотът е напълно ремонтиран и търси своя нов наемател. Всички мебели и уреди са нови.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 майор Михов
Остава за третото.
Не, не това трето, ах калпазани недни.
Коментиран от #2, #3
08:05 15.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Третото е
08:27 15.11.2025
5 майор Михов
Отстрани на телевизора (особено полезна вещ) има даже вентилатор насочен към дивана.
Добавяте си само салфетки и сте в джаза.
08:29 15.11.2025
6 Пич
Коментиран от #7
08:29 15.11.2025
7 майор Михов
До коментар #6 от "Пич":Е, щом предпочиташ да опъваш... краката си.........
Хора всякакви, угодия няма.
Коментиран от #8
08:36 15.11.2025
8 Пич
До коментар #7 от "майор Михов":Хахаха...... Майоре...!!! Все обмисляш нещата от военна гледна точка ! Да притиснеш противника в ъгъла , и да атакуваш фронтално докато го обкръжиш отзад !
08:43 15.11.2025