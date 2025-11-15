Новини
Отлично жилище на комуникативно място за дългосрочно живеене (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Отлично жилище на комуникативно място за дългосрочно живеене (ВИДЕО)

15 Ноември, 2025 08:00 698 8

  • imot.bg-
  • жилище-
  • наем-
  • софия-
  • гоце делчев

Апартаментът се отдава за първи път под наем след основен ремонт

Отлично жилище на комуникативно място за дългосрочно живеене (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент на отлична локация в София. Имотът е напълно ремонтиран и търси своя нов наемател. Всички мебели и уреди са нови.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
  • 1 майор Михов

    0 1 Отговор
    Хм, с този диван и тази масичка, не става за ядене и пиене.
    Остава за третото.
    Не, не това трето, ах калпазани недни.

    Коментиран от #2, #3

    08:05 15.11.2025

  • 4 Третото е

    1 1 Отговор
    Енарс на обратно.

    08:27 15.11.2025

  • 5 майор Михов

    3 1 Отговор
    Е какво буйствате сега, диванът няма следи, от употреба.
    Отстрани на телевизора (особено полезна вещ) има даже вентилатор насочен към дивана.
    Добавяте си само салфетки и сте в джаза.

    08:29 15.11.2025

  • 6 Пич

    0 0 Отговор
    Аха....... много яко ! Като седнеш на канапето и си опънеш краката върху масата , ще си ритнеш телевизора !

    Коментиран от #7

    08:29 15.11.2025

  • 7 майор Михов

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Е, щом предпочиташ да опъваш... краката си.........
    Хора всякакви, угодия няма.

    Коментиран от #8

    08:36 15.11.2025

  • 8 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "майор Михов":

    Хахаха...... Майоре...!!! Все обмисляш нещата от военна гледна точка ! Да притиснеш противника в ъгъла , и да атакуваш фронтално докато го обкръжиш отзад !

    08:43 15.11.2025