Имотен спор взе 2 жертви и рани 15 души

2 Ноември, 2025 09:21 1 042 4

Трагедията се е разиграла на остров Крит

Имотен спор взе 2 жертви и рани 15 души - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Имотен спор между две семейства на остров Крит доведе до стрелба от двете страни, в която загинаха двама души, а 15 ранени са в болница. Специалните части на полицията са на мястото на инцидента, пише БНР.

Сред ранените са и полицаи, които първи са пристигнали на мястото на стрелбата в село Вориция на Крит. Има също ранени деца. В болниците, където са настанени пострадалите има роднини и от двете враждуващи семейства, а полицията ги охранява.

Затворени са училищата в района около селото. На място е шефът на гръцката полиция и специалните части за борба с безредиците, които пристигнаха от Атина.

Престрелката е продължила около час с неизвестен брой оръжия. Изстреляни са над хиляда патрона.

Разследващите съобщиха, че причината за случилото се е спор за терен на новострояща се къща на едно от семействата. Поставена е бомба в непостроената сграда, което е довело до кървавото отмъщение.

В Атина в пет квартала с роми патрулират полицейски части от страх напрежението да не се пренесе от Крит в Атина, където и двете семейства имат роднини.

Фермерите на Крит, които бяха блокирали пътища с трактори като протест срещу правителството незабавно прекратиха протеста в памет на загиналите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Гърция
