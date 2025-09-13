Новини
Почина 16-годишното момче, което беше прегазено нарочно от пастрока си

13 Септември, 2025 16:10 447 2

До инцидента се стига след скандал между мъжа и майката на детето

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почина 16-годишното момче, което през юли беше прегазено умишлено от пастрока си в русенското село Басарбово. Това потвърдиха от лечебното заведение в града, предаде БНТ.

Очаква се Окръжната прокуратура в Русе да промени обвинението на извършителя в по-тежко.

Инцидентът стана на 19 юли вечерта около 20,00 часа, когато след употреба на алкохол между 43-годишния мъж и жената, с която живеел на семейни начала, избухнал скандал в дома им.

След това 16-годишното момче и майка му тръгнали пеш по една от улиците на селото, но били застигнати от мъжа, който управлявал колата си и умишлено я насочил към детето. Ударил го с предната част и преминал през него. Вместо да спре и да окаже помощ, той напуснал местопроизшествието.


  • 1 Хорейшо

    1 0 Отговор
    И този... е за евтаназия.

    16:17 13.09.2025

  • 2 Спасено

    0 0 Отговор
    от мъките си..... Да почива в мир .

    16:25 13.09.2025