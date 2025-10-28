Съдът решава дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Заедно с него зад решетките е и актьорът от театър „София” Росен Белов.
Това съобщи "Нова телевизия".
Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев заедно с още двама души дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го на стол и под заплахата от пистолет поискали от него сексуални услуги.
Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията. В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.
