Съдът решава дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Съдът решава дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев

28 Октомври, 2025

Заедно с него зад решетките е и актьорът от театър „София” Росен Белов

Съдът решава дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Заедно с него зад решетките е и актьорът от театър „София” Росен Белов.

Това съобщи "Нова телевизия".

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев заедно с още двама души дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го на стол и под заплахата от пистолет поискали от него сексуални услуги.

Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията. В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.


  • 1 На БАБА фърчилото

    4 0 Отговор
    Ясно !

    07:45 28.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 САМО ТАКИВА СЕ РАЖДАТ

    22 2 Отговор
    От люпилнята на Америка за България и другите подобни.

    07:46 28.10.2025

  • 4 леле , КАКО !

    22 0 Отговор
    Кои са другите 2-ма от групата на Хасърджиев и Белов ? Казаха , че са били 4-ма тези юнаци. Защо не казват кои са и те ?

    Коментиран от #7

    07:47 28.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 райберЪТ

    15 1 Отговор
    Човекот има евролиберални ценности ли ?

    Коментиран от #8

    07:48 28.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 евгъзийски

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "райберЪТ":

    традиционни

    07:50 28.10.2025

  • 9 Хомоеротичен трилър

    7 5 Отговор
    А 20 годишният какво е правил при тях в късна доба? Предполагам не е отишъл да си говорят за плетки и ръкоделие муахахаха

    07:51 28.10.2025

  • 10 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    8 2 Отговор
    Защо няма обвинения срещу ББ например / който и да се крие зат тези инициали , може дори заека Бъгс Бъни да е / ? Защото подарява къщи и кюлчета срещу такива кексуални услуги ли ?
    Явно подхода им вързване , дрогиране и пистолет е бил грешен !

    07:51 28.10.2025

  • 11 БЛАГА СНИМКА СТЕ СЛОЖИЛИ

    17 0 Отговор
    На този насилник и наркоман с влечение към собствения пол.

    07:51 28.10.2025

  • 12 Трол

    12 0 Отговор
    Трябва да го екстрадират в Афганистан.

    07:55 28.10.2025

  • 13 ТЕ ТОЗИ Е

    16 2 Отговор
    Типичен представител на гражданското общество в съвременната евродемокрация. Нисък морал, лесно се манипулира, за него има безброй компромати и всеки ден по медиите.

    07:55 28.10.2025

  • 14 свиреп ОХЛЮВ

    6 1 Отговор
    Това е явно някакво доброволно сдружение с нестопанска цел и идеалистични подбуди от хуманитарно естество ! Така ли ?

    07:58 28.10.2025

  • 15 ники пънчев

    1 5 Отговор
    Чест и почитания, доктор Хасърджиев.

    08:07 28.10.2025

  • 16 Кръстникът

    12 1 Отговор
    Така действа Западът. Връзват те, дрогират те, заплашват те и поемаш еврото и нато

    Коментиран от #39

    08:08 28.10.2025

  • 17 Интересно

    8 2 Отговор
    Хасен Василев как не е присъствал този път?

    08:10 28.10.2025

  • 18 Комент

    0 3 Отговор
    БУХАЛКАА.Свобода за доктоа.

    08:12 28.10.2025

  • 19 То остава

    8 0 Отговор
    и да го пуснат от ареста този перверзен престъпник ? Всъщност какъв доктор е тоя , има ли докторат изобщо или както голяма част от титлованите и тез с чинове без стойност !

    08:12 28.10.2025

  • 20 Факт

    6 0 Отговор
    Това стар похват на всеки обратен! Измисля общи интереси. Кани на гости. Важното е човек да не се оставя да го подлъжат.

    Коментиран от #24

    08:14 28.10.2025

  • 21 Нафталинка

    7 0 Отговор
    Какъв съд бе,та те прикриват ужасни престъпления срещу пари,а този извратеняк или директно дарение за Украйна или докато е жив да чисти речните корита.

    08:14 28.10.2025

  • 22 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Тези двамата сами ще искат да останат зад решетките.От театралната работилница на недоразумението Бачефф са им обещали ролите на булки в затвора и те с радост са приели.

    08:17 28.10.2025

  • 23 мъст

    4 0 Отговор
    Вкарайте го в пандиза.там го очакват това пед...алче.Ще му издънят катализатора с крак ще влязат в тясната му бърлога.Акакво го чака кат излезе,малиииии.

    08:18 28.10.2025

  • 24 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Ако го разпиташ подробно всичко ще стане ясно!

    08:19 28.10.2025

  • 25 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор
    Хасърджиев е активист на ПП-ДБ, пуснете го!🌈🌈🌈🛴🐞🛴🛴🥳🤣🖕

    Коментиран от #28

    08:21 28.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 МВР служител

    3 0 Отговор
    За този не знам, но за кокаинозависимия убиец и бивш шеф на правителствена, и сегашен псевдо декан на медицинския факултет на СУ, Любчо търговецът на детски органи, затворът ще е малко .

    Коментиран от #30

    08:24 28.10.2025

  • 28 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да, ама не!

    Коментиран от #37

    08:25 28.10.2025

  • 29 Тагарев Тошко

    2 0 Отговор
    Излезнали актьорчета да защитават Белов, пак ще изкривят съдебната преценка!

    Коментиран от #33

    08:26 28.10.2025

  • 30 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "МВР служител":

    Точно навреме за МВР се сещаме. Да ходим да проверим версиите. Може и следствен експеримент да направим!

    08:26 28.10.2025

  • 31 УнгуТилски ТронгоТап

    1 0 Отговор
    Кои са другите двама ? Да не се окажат хора от управляващата ......шайкА ? И затова да се мълчи !
    Казва ли ти някой ? А и смееш ли да питаш ?

    08:28 28.10.2025

  • 32 ИТНар

    1 0 Отговор
    В някои обществени дискусии се твърди, че насилието❤️ над момче не се възприема толкова сериозно, колкото същото престъпление спрямо момиче. По-европейско е някак.

    Коментиран от #34

    08:28 28.10.2025

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тагарев Тошко":

    Отдавна съм ти казал какво представляваш. Нямам имунитет. Да ходим в МВР - то!

    08:29 28.10.2025

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ИТНар":

    Анонимни доноси не се обсъждат никъде!

    08:31 28.10.2025

  • 35 Легнал ангеЛ

    0 0 Отговор
    И сега - КАКВО ?

    Коментиран от #40

    08:32 28.10.2025

  • 36 Хорейшио

    0 0 Отговор
    Пуснете го, добро момче е, винаги поздравява

    08:33 28.10.2025

  • 37 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Голем преател е на Асенча и Специ!🌈🌈🌈🥳🤣🖕

    08:33 28.10.2025

  • 38 Шушу Мушу

    1 0 Отговор
    А какви са последствията , когато хора като ББ и ДП /барабар с шайките им / насилват ежедневно България ?
    Приемаме го като даденост и необходимост ли ?

    08:34 28.10.2025

  • 39 Не, ти

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кръстникът":

    Самият приемаш члена на нато, а след това започваш да лъжеш и натискаш сънародниците си да приемат нато и еврото.

    08:35 28.10.2025

  • 40 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Легнал ангеЛ":

    Да, ама не!

    08:38 28.10.2025

  • 41 Търновец

    0 0 Отговор
    Едно време нямаше доктори и болници и моят прадядо балканджия живя 92 години. Сега някои доктори карат коли за 50000-60000 лева а много хора умират на 65-70 години. А такъв доктор ако е вярно това би трябвало доживотен затвор.

    08:39 28.10.2025