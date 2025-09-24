Новини
Италианец се изкъпа в едно от Седемте рилски езера

24 Септември, 2025 13:54

Десетки са подадените сигнали за туристи нарушаващи правилата в района

Турист отново влезе във водите на едното от Седемте Рилски езера. Случаят е от преди дни, а за него сигнал подават други туристи в района, съобщава БНТ.

Сигналът е подаден до спешния телефон 112 през почивните дни от туристи в района. Те докладвали, че в езерото "Бъбрека" има човек, който се къпе необезпокояван.

"Хората, които са подали сигнала, казват, че е италианец. В същото време нашият служител е на Рибно езеро и докато отиде до "Бъбрека" не е имало никой. Много е трудно да се установи самоличността на човек при положение, че е чужденец. Прави впечатление и нашата статистика, че чужденци нарушават правилата и влиза в езерата, български турист нямаме констатиран тази година да е влизал в езерата", заяви Красимир Андонов, директор на Национален парк "Рила".

Нарушителят не е санкциониран, тъй като все още не е установен. Туристи често посещаващи района обаче осъждат подобни постъпки, които стават все по-чести.

"Масово народът знае, че не трябва да се влиза в езерата, но те го правят нарочно", коментира Георги, турист.

"Абсолютно сме против това нещо, така се замърсява околната среда. Те винаги идват подготвени туристите, така че не смятам, че е от незнание по-скоро може би няма от наша страна контрол", каза още Соня, турист.

За влизане във водите на някое от езерата глобите започват от 500 и стигат до 5000 лева.


  • 1 Ако е Българин-Санкции!

    5 1 Отговор
    Ако е чужденец-
    ,,не е установена самоличността му..."
    Ай стига с тия селски номера де...?!?!

    13:58 24.09.2025

  • 2 Горският:

    2 0 Отговор
    Я ела да те надупя сега деатойтамаадеа

    13:58 24.09.2025

  • 3 Опааа

    3 0 Отговор
    Много важно! Не го е замърсил. Може да е имал въшки. Ще си плати глобата.

    13:58 24.09.2025

  • 4 Георги

    1 1 Отговор
    че то там това е ежедневие. Като качиш хора от кол и въже там какво да стане?

    14:00 24.09.2025

  • 5 604

    0 0 Отговор
    Ср алъ ли е вътре или само съ я подмил?

    14:02 24.09.2025

  • 6 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    Влезнал е да се облекчи.

    14:02 24.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    0 0 Отговор
    Ето това е истински турист. Онези, които подават сигнали, отиват там единствено за да си правят селфита и да го играят много загрижени за природата.

    14:03 24.09.2025

  • 9 Спартак

    0 0 Отговор
    Моа ли ма назначите снайперист на Седемте рилски езера. Нема човек нема проблеми.

    14:04 24.09.2025