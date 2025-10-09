Новини
Обвиниха четирима мъже за пране на пари, набирали еротични модели

Обвиниха четирима мъже за пране на пари, набирали еротични модели

9 Октомври, 2025 15:59 395 3

  • пране на пари-
  • еротични модели

Една от жените заработила за година 2 800 000 долара, но парите били пренасочени към сметка на задържаните в Пловдив

Обвиниха четирима мъже за пране на пари, набирали еротични модели - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от държавното обвинение.

Групата е действала в периода от януари до 7 октомври в Пловдив.

На 7 октомври е проведена специализирана полицейска операция, при която са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.

Събраните доказателства сочат, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки.

По този начин, например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара.

Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и др.

Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления.

Мъжете са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 10 октомври Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ прямо тях.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    3 1 Отговор
    Ехее, 2 800 000 щатски долара, тази заработва повече от Преслава..

    16:02 09.10.2025

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Хитрата но неизпипана схема говори за ромейска работа !

    16:06 09.10.2025

  • 3 редник

    1 1 Отговор
    Сега е редно МВР да ѝ върне тези пари, след като удържат за данъци и осигуровки...

    16:09 09.10.2025