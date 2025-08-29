Новини
МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

29 Август, 2025 10:53 920 35

„Подобряване на ефективната борба с прането на пари и с финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на MONEYVAL са сред приоритетите на МВР," подчерта министър Митов

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари. Вътрешният министър Даниел Митов проведе работна среща с шарже д’афер Х. Мартин Макдауъл, ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в София, и екипа по сигурността на американското посолство. В срещата участваха и зам.-директорите на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов, съобщават от вътрешното министерство на страницата си в интернет.

Основна тема на разговорите бе американският модел на създаване на Специализирани оперативни групи (СОГ) за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби. „Моделът на СОГ, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава своите много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д’афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим модела на СОГ и в България“, заяви министър Митов в началото на работната среща.

Той информира американските партньори, че вече е определил борбата с прането на пари като първата сфера на разследвания, за които ще бъде създадена СОГ с участието на полицейски служители от ГДНП и ГДБОП, както и от други български институции и служби. За неин ръководител е определен старши комисар Серафимов.

„Подобряване на ефективната борба с прането на пари и с финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на MONEYVAL са сред приоритетите на МВР, записани в програмата на кабинета „Желязков“. Вярвам, че създаването на СОГ в тази сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цако Даков

    9 0 Отговор
    Ама до сега не се либориха с планети...!!

    11:00 29.08.2025

  • 2 Стефко

    19 0 Отговор
    Е няма по-як виц!!!!))))))

    11:00 29.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор
    Офшорните сметки и сделките с тях
    били НЕМОРАЛНИ,
    ама ЗАКОННИ🤔❗

    11:01 29.08.2025

  • 4 Цако Даков

    12 0 Отговор
    Аман от автозапълеане.

    11:01 29.08.2025

  • 5 Някой

    13 0 Отговор
    Няма "партньори", а само и единствено интереса на народа. И в това се е клел - клетва от конституцията, в която се кълнят министри, президент и вице, и депутати.
    А парите се перат в пералня с ... - да не правя реклама. ;)

    11:04 29.08.2025

  • 6 Айдеее

    25 0 Отговор
    Още лентяи на хранилка, тия прасета край нямат.

    11:05 29.08.2025

  • 7 1488

    9 0 Отговор
    а до ся немаше нужда

    11:05 29.08.2025

  • 8 Краварска медия

    12 0 Отговор
    За един хотел в Борисовата се сещам...

    11:06 29.08.2025

  • 9 Абе

    12 0 Отговор
    Сю много усмихната, снощи сигурно са я райберовали!

    11:06 29.08.2025

  • 10 Един

    13 0 Отговор
    Двамата главни перачи на републиката са Буци и Шиши Прасевски!

    Демек МВР ще удря конкуренцията на мутрите щот милиционерите са станали мутри под пагон!

    11:07 29.08.2025

  • 11 хихи

    11 0 Отговор
    Оперативната група ще намаже от борбата с прането на пари

    11:07 29.08.2025

  • 12 ,,Мнение

    12 0 Отговор
    Не виждам как ще разследват собствените си началници.

    Коментиран от #20

    11:08 29.08.2025

  • 13 На гражданите

    9 1 Отговор
    не им е до майтапи !

    11:11 29.08.2025

  • 14 Сталин

    11 0 Отговор
    Значи в България да не се перат пари ,за да има повече пари за пране в офшорните зони на сащ - това е заглавието

    11:13 29.08.2025

  • 15 Боклуците на Боклука

    12 0 Отговор
    Създават, за да прикриват прането на пари на Тиквата и Шиши и на целия ЕС 😅😂🤣🚽

    11:15 29.08.2025

  • 16 Сталин

    8 0 Отговор
    Значи сега в България ще се разследват американските НПО та като USAID които изпраха в България 341 милиона ,сега разбрахте ли ,само сащ имат право да перат пари

    Коментиран от #21

    11:16 29.08.2025

  • 17 Сталин

    5 3 Отговор
    Дани - тая талмудистка свиня ,предател и ционистка змия

    11:17 29.08.2025

  • 18 Тоя цирк го играхме преди 15 години

    5 1 Отговор
    Айде пак маймуни

    11:19 29.08.2025

  • 19 Сталин

    7 2 Отговор
    Забравете България да има пари някога ,всички пари ще заобикалят България като чумава ,за да не им откраднат парите от ционисткия банков кабал

    Коментиран от #22

    11:20 29.08.2025

  • 20 Кой е казал,

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от ",,Мнение":

    че ще разследват своите началници???

    11:21 29.08.2025

  • 21 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Ние като натовци можем да се плезим и подиграваме на руснаците колкото си искаме и нищо не могат да ни направят.Ако ни е кеф ще изгоним руснаците от България и ще закрием посолството им. И никой не може да ни пипне.

    Коментиран от #25

    11:24 29.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Васил

    2 1 Отговор
    😂😂😂😂😂!

    11:32 29.08.2025

  • 24 ди Бейт

    3 1 Отговор
    Предполагам че, и децата знаят че, при тези цени на стоки и услуги в момента в комбинация с цените на тока и водата , няма човек в България който да издържи на една заплатка. От там нататък всеки е оставен да се оправя САМ срещу системата. Трябва да има комиция която да направи мониторинг и да разбере как живеят хората с какви пари , колко не им стигат и с какво може да им се помогне.

    11:37 29.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Никой

    3 1 Отговор
    Това не е ли някаква - отчитане на дейност и един вид - нищо. Толкова Комисии има вече - натрупани, сигурно нямат и кадри за нови комисии.

    Държава - от Комисии. И какво се е ухилил този - подобие на Министър.

    11:43 29.08.2025

  • 27 Чиба, съветска мумио !

    3 1 Отговор
    Тихо памперс, никой не ти е разрешил да говориш pycopoбе !

    11:44 29.08.2025

  • 28 Шиши

    1 0 Отговор
    Ха крадците не

    11:46 29.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ХА ХАХАХА.

    3 0 Отговор
    ПЕРАЧИТЕ ЩЕ ТЪРСЯТ ПЕРАЧИТЕ,

    11:48 29.08.2025

  • 31 Пламен

    3 0 Отговор
    А чекмеджето на Банкянския си шеф ще проверяват ли?

    11:50 29.08.2025

  • 32 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Защо е тази оперативна група след като всички знаят кои са крадците и перачите на пари.

    11:53 29.08.2025

  • 33 МВР служител

    1 0 Отговор
    Сетиха се. Папазки пере пари на Доган и на Нефтохим от година и половина със странни резултати, които уж събрали големи залози. Никой не го закача. Мишката говори тихо и се крие в чужбина, усвоил е механизмът на пералня чрез някаква сламена фондация

    11:56 29.08.2025

  • 34 Меден дудук

    1 0 Отговор
    Досега що не създадохте?!!!

    11:57 29.08.2025

  • 35 Спартак Робин Худ

    1 0 Отговор
    Трябва червено да се лее иначе няма смисъл!

    12:02 29.08.2025