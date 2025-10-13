Новини
Крими »
Взрив пред полицията в Дупница

Взрив пред полицията в Дупница

13 Октомври, 2025 21:45 584 9

  • дупница-
  • взрив-
  • фишек

Избухнал е саморъчно приготвен патрон

Взрив пред полицията в Дупница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Саморъчно приготвен патрон (бел. ред. известен още като "фишек") избухна тази вечер пред сградата на Районното управление в Дупница, съобщи Нова тв. Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление.

Няма пострадали хора или нанесени материални щети.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че благодарение на бързата координация на няколко дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков извършителят е задържан.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смехотворно

    5 0 Отговор
    Някой хвърлил пиратка !

    21:48 13.10.2025

  • 2 🦦🦦🦦

    4 0 Отговор
    Е как ще избухне патрон 🤷🏿‍♂️🦧

    21:49 13.10.2025

  • 3 ЗАПОЧВА

    7 0 Отговор
    Македонското въстание.

    21:50 13.10.2025

  • 4 Гост

    4 1 Отговор
    Той и събале гърмя, или тора е втори! Факти, изчерпахпе ли се? Повтаряте се нещо!!!

    21:55 13.10.2025

  • 5 Анджо

    3 0 Отговор
    Факти вие добре ли сте.

    21:56 13.10.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    Нещо не се връзва в тази "новина"....

    21:59 13.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тодор

    3 0 Отговор
    Когато полицията служи на мафията, съпротивата е задължителна.

    22:15 13.10.2025

  • 9 Е пак ли

    1 1 Отговор
    бе, нали снощи гърмя

    22:17 13.10.2025