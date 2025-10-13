Новини
63-годишен мъж е задържан за взрива пред сградата на полицейското управление в Дупница

13 Октомври, 2025 08:34

По първоначална информация става въпрос за самоделно направен патрон

63-годишен мъж е задържан за взрива пред сградата на полицейското управление в Дупница - 1
Снимка: БГНЕС
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница вдигна на крак органите на реда, съобщава БНТ.

По първоначална информация става въпрос за самоделно направен патрон в бутилка, който е хвърлен от преминаващ автомобил в двора на полицейското управление малко след 20.00 ч. снощи.

По информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил няма сериозно пострадали служители.

Часове след взрива на територията на столицата при операция под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков е задържан 63-годишен мъж.

Предполага се, че по време на хвърлянето на самоделното устройство в пред сградата на полицията той е пътувал заедно със своята съпруга.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Дупничанин

    2 0 Отговор
    Начи не е на Гущера от ората. Обаче мое да е от на Иво, он ги знае тия, на Чимев наборите.

    08:38 13.10.2025

  • 2 Духа на Левски

    3 0 Отговор
    Живее в този 63 годишен....не понася заптиетата

    08:39 13.10.2025