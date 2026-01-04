Новини
Иззеха 610 флакона райски газ при спецакция в Пазарджик

По случаите са образувани преписки

Снимка: БНТ
При специализирана акция в Пазарджик са иззети 610 флакона райски газ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

При проведената съвместна акция между екипи на сектор "Криминална полиция" при Районно управление - Пазарджик и група "Патрулно-постова дейност" са били посетени два гаража. На първия адрес са открити 210 флакона райски газ с различна вместимост, а на другия - 400.

Задържани са двама души, за които има данни, че и преди са се занимавали с подобна дейност.

По случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата, уточняват от полицията.


Пазарджик / България
  • 1 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Хазарите избиват младите с вейпове а старите с евтин алкохол

    Коментиран от #2

    13:56 04.01.2026

  • 2 Ей скъперник

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти биеш старците в подлезите.

    13:58 04.01.2026

  • 3 Барба Киро Канадецо

    3 1 Отговор
    Е убава работа, сега какво ще дишаме лидерите на ПП-ЛГБТ+

    14:03 04.01.2026

  • 4 Фют

    1 0 Отговор
    Като ви разправям, че младото поколение нямат софистикейшън. На младини ми беше райско с кенче кока кола и се заливах от смях. Вече и без кенче го мога :)

    14:03 04.01.2026