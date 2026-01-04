Новини
Крими »
Обраха мъж, докато лежи в хирургичното отделение в Исперих

Обраха мъж, докато лежи в хирургичното отделение в Исперих

4 Януари, 2026 14:23 538 4

  • обир-
  • пациент-
  • хирургия-
  • болница-
  • исперих

Кражбата е извършена между 13 часа на 1 януари и 8 часа на 3 януари, докато палтото било оставено на закачалка в болничната стая

Обраха мъж, докато лежи в хирургичното отделение в Исперих - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обраха 67-годишен мъж, докато лежи в хирургично отделение в Исперих, съобщиха от ОДМВР-Разград.

Сигнал за кражба е подаден около 8.30 часа на 3 януари в РУ-Исперих.

67-годишен мъж, хоспитализиран на 29 декември в Хирургично отделение на местната болница, съобщил, че от джоба на палтото му изчезнали 100 лeвa и дебитната му карта.

Кражбата е извършена между 13 часа на 1 януари и 8 часа на 3 януари, докато палтото било оставено на закачалка в болничната стая.

Нанесените щети са в процес на изясняване.

По случая се води проверка за извършено престъпление.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Седящия бик

    2 1 Отговор
    Не съдете никого. Червените войни и немитите засукани индианки ако не крадат не могат. Това е тяхната култура, и тяхното еволюционно развитие.

    14:27 04.01.2026

  • 2 Пациент с пътека

    2 0 Отговор
    Санитарките го правят в 90 % от кражбите. Повечето са от ромския етнос и така си докарват допълнително по някой лев.

    14:36 04.01.2026

  • 3 чай

    2 0 Отговор
    шукарие

    14:37 04.01.2026

  • 4 Ако не крадне

    1 0 Отговор
    чаве няма да имат то хас.

    14:40 04.01.2026