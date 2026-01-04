Обраха мъж, докато лежи в хирургичното отделение в Исперих

Обраха 67-годишен мъж, докато лежи в хирургично отделение в Исперих, съобщиха от ОДМВР-Разград.
Сигнал за кражба е подаден около 8.30 часа на 3 януари в РУ-Исперих.
67-годишен мъж, хоспитализиран на 29 декември в Хирургично отделение на местната болница, съобщил, че от джоба на палтото му изчезнали 100 лeвa и дебитната му карта.
Кражбата е извършена между 13 часа на 1 януари и 8 часа на 3 януари, докато палтото било оставено на закачалка в болничната стая.
Нанесените щети са в процес на изясняване.
По случая се води проверка за извършено престъпление.
