Обвиняем "пропя" за употребата на кокаин във Второ РПУ на Благоевград

Обвиняем "пропя" за употребата на кокаин във Второ РПУ на Благоевград

14 Октомври, 2025 14:09 885 5

  • кокаин-
  • полиция-
  • рпу-
  • второ рпу-
  • благоевград

В началото на октомври полицай от Петрич беше арестуван по сигнал, че е част от престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на канабис

Обвиняем "пропя" за употребата на кокаин във Второ РПУ на Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Благоевград разследват случай с кокаин, открит във Второ полицейско управление в областния център. Разследването е под надзора на районната прокуратура.

Скандалният случай е от края на миналата седмица, а информацията, че в сградата на Второ полицейско управление има скрит наркотик, е подадена от обвиняем по време на разпит, пише БНР.

Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина, скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.

За случая е уведомена прокуратурата, под чийто надзор се води разследването. Към момента няма информация кой е скрил кокаина и дали има замесени полицейски служители.

В началото на октомври полицай от Петрич беше арестуван по сигнал, че е част от престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на канабис.

Заедно с него беше задържан и търговец на дрога от село Беласица.

Преди два дни при полицейска акция в землището на санданското село Виногради беше открит близо 10 килограма сух канабис.

Добрите резултати в борбата с наркотрафика в областната дирекция на МВР-Благоевград обаче се помрачават от съмненията за полицейско покровителство на търговията с дрога.


  • 1 Зевс

    15 0 Отговор
    Ето защо ушев не иска да го тестват за наркотоци

    14:17 14.10.2025

  • 2 Герберизми

    14 0 Отговор
    Ето за това отмениха тестовете за служителите на Къдравата Сю иначе представяте ли си сигурно нямаше да има нито един отрицателен от фалшивоположителните им тестове?

    14:22 14.10.2025

  • 3 Сила

    6 0 Отговор
    Второ Весело РПУ .....егати купоните стават там явно !!! Трева , кокаин , компаньонки ....страшни партита !!!

    14:32 14.10.2025

  • 4 Питам

    3 0 Отговор
    ОЩЕ ЛИ ДА ВЯРВАМЕ ,ЧЕ ПОЛИЦАИТЕ НЕ СА ПРЕСТЪПНИЦИ ИЛИ Е САМО УСЕЩАНЕ? НЯМА БАЛАМИ
    Г-Н МИТОВ! ЖИВЕЕТЕ В СВОЯ ПОЛИЦЕСКО- ВЛАСТОВИ СВЯТ ,НО НЯМА ДА Е ВСЕ ТАКА!

    14:43 14.10.2025

  • 5 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    Още увеличавайте заплатите на наркоманите. И тия гарантират сигурността на гражданите. Богоизбрани типове създадени от боко. Почти във всяко РПУ има портрет на вожда. Мафиот ражда мафиоти.

    14:45 14.10.2025