Полиция нахлу в съблекалня преди мач за Мондиал 2026

Докато се готвеха да се изправят срещу Коста Рика в квалификациите за Световното първенство през 2026 г., футболистите на Никарагуа видяха местна полиция да нахлува в съблекалнята им. Целта на органите на реда бе един от играчите - Байрон Бония, заради неплатена издръжка за дете.

Началникът на полицията Марлон Кубийо посочи, че арестът на футболиста е след съдебно разпореждане. В крайна сметка поисканата сума е била платена, а Бония дори влезе като резерва в последния половин час.

Никарагуанската футболна федерация (FENIFUT) обаче се закани, че няма да остави нещата така. Инцидентът предизвика голям скандал и бурни реакции в Никарагуа. Директорът на националните селекции Хавиер Салинас заяви, че тяхната федерация ще подаде жалба до ФИФА и КОНКАКАФ: “Бяхме в Коста Рика повече от 48 часа, а те дойдоха точно в съблекалнята, преди началото на мача. Това е недопустимо и срамно. Ще подадем жалба и ще поискаме обяснение.