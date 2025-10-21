На 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша в съда, откараха го в болница

На 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша в съда. Поради тази причина заседанието, на което трябваше да се реши дали той да остане в ареста, беше прекъснато, съобщи Нова тв. Магистратите прецениха, че момчето трябва да бъде прегледано от лекар и беше извикана линейка, която го откара в "Пирогов".
Припомняме, че престъплението беше извършено в неделя вечерта, а жертвата - връстник на обвиняемия, почина от раните си.
Мярката в Софийския градски съд трябваше да започне в 16 часа, но заради проблеми в говора на задържания, заседанието беше прекъснато до намиране на логопед.
При непълнолетни мерките за неотклонение са различни от обичайните и се налага задържане под стража, само при особено тежки престъпления. Съдът трябва да реши дали случая е такъв предвид, че става дума за убийство на друго дете.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карлос Друсар
21:11 21.10.2025
2 Бъдеще
21:13 21.10.2025
3 Седящият Бик
21:15 21.10.2025
4 Град Симитли
21:16 21.10.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #11
21:16 21.10.2025
6 Опааа
21:16 21.10.2025
7 Цвете
21:17 21.10.2025
8 Силиций
21:18 21.10.2025
9 Като
21:19 21.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Малък Тошко
До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":И,аз така правих ,по съвет на дядо ми ,и баща ми..
21:23 21.10.2025
12 1488
дари любов и спаси българия
21:26 21.10.2025
13 1488
дари любов и спаси българия
21:27 21.10.2025
14 таксиджия 🚖
21:30 21.10.2025
15 Боруна Лом
21:45 21.10.2025