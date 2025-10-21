Новини
На 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша в съда, откараха го в болница

21 Октомври, 2025 21:08

Съдът прекъсна заседанието за гледането на мярката

На 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша в съда, откараха го в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша в съда. Поради тази причина заседанието, на което трябваше да се реши дали той да остане в ареста, беше прекъснато, съобщи Нова тв. Магистратите прецениха, че момчето трябва да бъде прегледано от лекар и беше извикана линейка, която го откара в "Пирогов".

Припомняме, че престъплението беше извършено в неделя вечерта, а жертвата - връстник на обвиняемия, почина от раните си.

Мярката в Софийския градски съд трябваше да започне в 16 часа, но заради проблеми в говора на задържания, заседанието беше прекъснато до намиране на логопед.

При непълнолетни мерките за неотклонение са различни от обичайните и се налага задържане под стража, само при особено тежки престъпления. Съдът трябва да реши дали случая е такъв предвид, че става дума за убийство на друго дете.


  • 1 Карлос Друсар

    5 14 Отговор
    Горкото момче. Искам да му отстъпя за адвокат една от моите мутри от правния отдел, които ми написаха договора, с който сега изнудвам федерацията и българските данъкоплатци

    21:11 21.10.2025

  • 2 Бъдеще

    24 1 Отговор
    Гледал е батките мутри как внезапно се разболяват в съда, и изродчето е решило да прави като тях...

    21:13 21.10.2025

  • 3 Седящият Бик

    15 0 Отговор
    Команчи не разбира от правосъдието на белия човек, той сам го раздава с нож в ръка или с кол и тръба.

    21:15 21.10.2025

  • 4 Град Симитли

    8 1 Отговор
    А облекчи ли се 15 годишния убиец по голяма нужда, да не го мислим, де?!

    21:16 21.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 1 Отговор
    Почна се с адвокатските хватки.

    Коментиран от #11

    21:16 21.10.2025

  • 6 Опааа

    14 0 Отговор
    😆 Болница.😆 Какво го бавят тоя команчи ве? Веднага в Белене и минимум 50г.каторга! Че и логопед му търсят на индианеца.😆

    21:16 21.10.2025

  • 7 Цвете

    13 0 Отговор
    НО НЕ МУ ПРИЛОША, КОГАТО НАМУШКА ДЕТЕТО???? ЛОШО, МНОГО ЗАМИНАХА ОТ РЪКАТА НА МЛАДИТЕ УБИЙЦИ. А ГЕОРГИ, КОЙТО ГО УБИ ДРУГ ИЗРОД, ПРЕД " РАДИОТО " НА " ДРАГАН ЦАНКОВ " ??? ЗА ЕДНА ЦИГАРА. КЪДЕ СТЕ РОДИТЕЛИ???? ЗАЩО НЕ СИ ГЛЕДАТЕ ДЕЦАТА С ЛЮБОВ И МНОГО РАЗГОВОРИ??? НЕ СТЕ СЕ ОТРУДИЛИ ТОЛКОВА, ЧЕ ДА НЕ ОТДЕЛИТЕ ОТ БЕЗЦЕННОТО ВИ ВРЕМЕ. КОФТИ. 😮‍💨🥹😢💁‍♀️🙇‍♂️🙇‍♀️🤷‍♀️🤦

    21:17 21.10.2025

  • 8 Силиций

    12 1 Отговор
    Въх,колко е чувствително "поколение z"

    21:18 21.10.2025

  • 9 Като

    15 0 Отговор
    кла момчето не му прилоша ?!

    21:19 21.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Малък Тошко

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    И,аз така правих ,по съвет на дядо ми ,и баща ми..

    21:23 21.10.2025

  • 12 1488

    7 1 Отговор
    пребий депутат, съдия, прокурор, полицай или мисирка
    дари любов и спаси българия

    21:26 21.10.2025

  • 13 1488

    7 2 Отговор
    пребий депутат, съдия, прокурор, полицай или мисирка
    дари любов и спаси българия

    21:27 21.10.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор
    Е бива ли така, нали е генгстър!? На Иво Андонов и Доминик Торето не им прилошава.

    21:30 21.10.2025

  • 15 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    АЙ СИГАНДСКИ НОМЕРА?

    21:45 21.10.2025