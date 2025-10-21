Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница

По преценка на лекари 15-годишният, обвинен в убийството на свой връстник в столичен мол, остава в болница, след като днес се наложи медицински екип да изведе момчето от съдебната зала, докато се гледа мярката му, съобщи БНТ.
Съдебното заседание бе прекъснато два пъти. Първият - защото обвиняемият имаше проблеми с говора. Според баща му това се случва, когато попадне в стресова ситуация.
Заседанието бе подновено след намирането на логопед, но минути след 20 часа отново бе прекъснато, защото на обвиняемия му прилошало и спешен екип го закара до "Пирогов" за изследвания.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рускиня
Коментиран от #3
23:25 21.10.2025
2 Специалиста
Коментиран от #5
23:25 21.10.2025
3 Ко да каиш
До коментар #1 от "Рускиня":Ромска работа, нормално е.
23:26 21.10.2025
4 Повод за размисъл
23:51 21.10.2025
5 Уви, така е
До коментар #2 от "Специалиста":Подкрепям твоето мнение.
23:53 21.10.2025
6 ООрана държава
00:42 22.10.2025