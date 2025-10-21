Новини
Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница

21 Октомври, 2025 23:18 1 133 6

Съдебното заседание бе прекъснато два пъти

Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

По преценка на лекари 15-годишният, обвинен в убийството на свой връстник в столичен мол, остава в болница, след като днес се наложи медицински екип да изведе момчето от съдебната зала, докато се гледа мярката му, съобщи БНТ.

Съдебното заседание бе прекъснато два пъти. Първият - защото обвиняемият имаше проблеми с говора. Според баща му това се случва, когато попадне в стресова ситуация.

Заседанието бе подновено след намирането на логопед, но минути след 20 часа отново бе прекъснато, защото на обвиняемия му прилошало и спешен екип го закара до "Пирогов" за изследвания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рускиня

    9 1 Отговор
    От едно прилошава е, инсцениран припадал подплатен с €€€ ще остане невинното момче в болницата, а другото момче, което уби в е гроб!

    Коментиран от #3

    23:25 21.10.2025

  • 2 Специалиста

    21 2 Отговор
    Ромите са бъдещето на България беше казал един американец. На мен ми се струва че са тумор за Родината.

    Коментиран от #5

    23:25 21.10.2025

  • 3 Ко да каиш

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Рускиня":

    Ромска работа, нормално е.

    23:26 21.10.2025

  • 4 Повод за размисъл

    16 0 Отговор
    Дали наистина има пробеми с говора, когато попадне в стресова ситуация или са го научили какви номера да прави, когато се наложи да отговаря за постъпките си?

    23:51 21.10.2025

  • 5 Уви, така е

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Специалиста":

    Подкрепям твоето мнение.

    23:53 21.10.2025

  • 6 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Готов гербарим цар на драмата

    00:42 22.10.2025