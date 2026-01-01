Новини
Постоянен арест за бащата и сина, извършили въоръжен грабеж в столичен магазин

1 Януари, 2026 17:04

  • въоръжен грабеж-
  • магазин-
  • софия

Бащата не е криминално проявен. Синът му обаче е излежал 15-годишна присъда за убийство

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаните баща и син за грабежа на магазин в София остават за постоянно в ареста. Това научи NOVA. Припомняме, че малко след 19:30 ч. в понеделник (29 декември) въоръжен мъж с автомат "Калашников" влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село".

Според управителя на обекта продавачката отказала да даде оборота и натиснала паник бутона. Нападателят обаче успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда, след което избягал с кола, в която го чакал друг мъж.

Бащата не е криминално проявен. Синът му обаче е излежал 15-годишна присъда за убийство. Излязъл на свобода преди 6 месеца, допълват от полицията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разстрел и

    3 0 Отговор
    за двамата...

    17:06 01.01.2026

  • 2 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Срамота..... от миналата година..... още ги мотаете.

    17:10 01.01.2026

  • 3 Миндич

    3 0 Отговор
    За стандарта на корупцията и организираната престъпност налегнала ни в последните 36+ години ,тия двамата са направо лайци.Уверен съм обаче ,че именно върху тях ще се стовари с цялата си тежест корумпираната ни прокуратура и "право"-раздаване.Та нашите родни евроатлантици от 1ви януари харизаха едни 50-60 милярда на ЕЦБ,и са на път да усвоят остатъка от покритието на бившата ни валута.Пибави към това Украйна,дългове спирала...и направо този обир в бакалията става смешен.А автомата АК47 най вероятно ще го подарява на Украйна

    17:32 01.01.2026

  • 4 Да! Справедливо е!

    3 0 Отговор
    А кога за винаги ще закопчаят Борисов, Пеевски, Зафиров, Доган, Трифонов, Д. Цонев, Сачева, Биков ??? И цялото ЦК на ОПГ?

    17:39 01.01.2026